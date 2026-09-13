Памела Андерсон, Джіджі Гадід та інші: найстильніші виходи зірок на New York Fashion Week

На показах і світських заходах у межах New York Fashion Week 2026 зібралися знаменитості з кіно, музики та моди. Памела Андерсон, Кеті Голмс, Ель Феннінг, Сінді Кроуфорд та інші продемонстрували образи, які миттєво привернули увагу фотографів.

Кеті Голмс

Акторка стала однією з помітних гостей New York Fashion Week. Вона з'явилася разом зі своїм новим бойфрендом - художником Джейсоном Бардом Ярмоскі. Пара відвідала показ Cult Gaia та, тримаючись за руки, усміхалися фотографам.

Ель Феннінг

Акторка відвідала показ Coach, який цього року був присвячений 85-річчю американського бренду. На заході вона позувала у червоній шкіряній спідниці-олівці, чорній напівпрозорій блузці та береті. Завершенням образу став леопардовий тренч і сумка бренду з білими зірками.

Памела Андерсон

Однією з найпомітніших стала поява зірки на показі Calvin Klein Collection сезону весна-літо 2027. Акторка обрала довгу молочну сукню з тонкими бретелями та квадратним вирізом, доповнивши мінімалістичний образ чорними гостроносими туфлями та клатчем. Згодом на іншому заході вона продемонструвала класичний total black.

Pamela Anderson attending the Calvin Klein Collection ss27 show pic.twitter.com/4TRvJcxq71 — linda (@itgirlbackup) September 12, 2026

Сінді Кроуфорд

Сінді стала однією з головних героїнь світських подій NYFW. В межах тижня моди вона підтримала доньку Кайю Гербер на вечірці на честь її співпраці з брендом Re/Done. 60-річна Кроуфорд з’явилася у чорному сатиновому топі на тонких бретелях і спідниці. Образ вона доповнила шкіряною курткою та черевиками.

Cindy Crawford leaving Kaia Gerber's Re/Done opening party in NYC during Fashion Week. pic.twitter.com/EjCaYGoPPN — Thought Catalog (@ThoughtCatalog) September 11, 2026

Джіджі Гадід

Однією з яскравих подій цьогорічного тижня моди став показ Tommy Hilfiger у готелі Plaza. Джіджі відкрила шоу колекції весна-літо 2027. Вона вийшла на подіум у бежевому жакеті вільного крою, білій футболці та широких червоних штанах, а доповнила образ темно-синім капелюхом-відром і клатчем.

Показ був присвячений переосмисленню американського преппі-стилю. Бренд поєднав класичні поло, картаті речі, куртки та сорочки з більш сучасними силуетами.

Ромео Бекхем

Фінальним образом показу Tommy Hilfiger став вихід Ромео Бекхема. Син Девіда та Вікторії закрив шоу у картатому піджаку, сорочці в смужку та темно-синій краватці.