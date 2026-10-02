Онука Софії Ротару з'явилася в образі за понад 1 млн грн на Тижні моди в Парижі

Онука української співачки Софії Ротару, 25-річна Софія Євдокименко, відвідала показ Schiaparelli в межах Тижня моди в Парижі. Для появи на модному заході вона обрала total look від французького бренду, вартість якого наблизилася до 30 тисяч євро.

Wave RBC.UA повідомляє, що фотографіями свого образу Євдокименко поділилася в Instagram. Для виходу вона зупинилася на чорному шкіряному комплекті Schiaparelli, що складався з приталеного жакета та спідниці-олівця.

Скільки коштує образ

Жакет із декоративними ґудзиками коштує 11 500 євро (близько 581 тисячі гривень), а спідниця - 5 900 євро (приблизно 298 тисяч гривень).

Софія Євдокименко (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

Особливу увагу привернули аксесуари. Євдокименко доповнила вбрання сережками Schiaparelli за 1 400 євро і масивним чокером вартістю 4 800 євро.

Софія Євдокименко (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

До образу вона також додала об’ємний перстень за 900 євро і червоний клатч за 2 790 євро.

Завершенням аутфіту стали чорні туфлі на високих підборах вартістю 2 500 євро.

Софія Євдокименко (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

Таким чином, за наведеними цінами загальна вартість образу Софії Євдокименко становить 29 790 євро - близько 1,5 млн гривень.

Софія Євдокименко (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

Що відомо про Софію Євдокименко

Софія Євдокименко - онука легендарної української співачки Софії Ротару та донька її єдиного сина Руслана Євдокименка. Вона давно привертає увагу не лише завдяки знаменитій родині, а й власним інтересам у сфері моди та музики.

Софія розвивається як модель і регулярно з’являється на світських та fashion-заходах. У соцмережах вона демонструє образи від відомих брендів, ділиться кадрами з подорожей і професійних зйомок.

Завдяки своєму стилю та активності у соцмережах Софія поступово формує власний публічний образ, а її появи на міжнародних модних заходах регулярно привертають увагу української аудиторії.