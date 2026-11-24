Перша леді США Меланія Трамп розпочала різдвяний сезон у Білому домі. Вона урочисто зустріла цьогорічну ялинку, яку прикрасять до зимових свят.

Як повідомляє Wave RBC.UA, для цієї події дружина президента США повторила свій образ семірічної давнини.

У якому образі Меланія Трамп зустріла ялинку

Різдвяне дерево доставили до Білого дому 23 листопада. Його урочисто привезли на зеленому возі, запряженому кіньми на ім'я Бен і Рокко. Візники були одягнені у святкові костюми з циліндрами.

Сама Меланія з'явилася на церемонії в довгому пальті від Gabriela Hearst з великим картатим візерунком, двобортною застібкою та поясом у тон. Модель має загострений комір, манжети на ґудзиках і кишені з клапанами.

Образ доповнили бордові туфлі-човники із загостреними носками та леопардовим принтом. Волосся перша леді уклала м'якими хвилями, а макіяж зробила стриманим - з рожевою помадою та легким акцентом на очах.

Цей образ має особливу історію. У такому самому вбранні Меланія брала участь у церемонії запалювання вогнів на Національній різдвяній ялинці у грудні 2019 року.

Меланія Трамп зустріла ялинку (фото: Getty Images)

Яку ялинку обрали для Білого дому

Цьогоріч для святкового оформлення обрали 18-футову (приблизно 5,5 метра) ялицю конколор. Її встановлять у Блакитній кімнаті Білого дому.

Дерево доставила ферма Silent Night Evergreens з Вісконсину, заснована у 1977 році родиною Чепман. Вони також постачали ялинки у 1998, 2003 та 2017 роках.

"Це прекрасна ялинка. Я вдячна за родину, здоров’я і бажаю всім щасливого Різдва", - сказала перша леді журналістам.

Вона також зазначила, що працює над новими мирними угодами щодо війни в Україні.