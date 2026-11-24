Для святкової події перша леді США обрала картате пальто, яке носила 7 років тому
Перша леді США Меланія Трамп розпочала різдвяний сезон у Білому домі. Вона урочисто зустріла цьогорічну ялинку, яку прикрасять до зимових свят.
Як повідомляє Wave RBC.UA, для цієї події дружина президента США повторила свій образ семірічної давнини.
Різдвяне дерево доставили до Білого дому 23 листопада. Його урочисто привезли на зеленому возі, запряженому кіньми на ім'я Бен і Рокко. Візники були одягнені у святкові костюми з циліндрами.
Сама Меланія з'явилася на церемонії в довгому пальті від Gabriela Hearst з великим картатим візерунком, двобортною застібкою та поясом у тон. Модель має загострений комір, манжети на ґудзиках і кишені з клапанами.
Образ доповнили бордові туфлі-човники із загостреними носками та леопардовим принтом. Волосся перша леді уклала м'якими хвилями, а макіяж зробила стриманим - з рожевою помадою та легким акцентом на очах.
Цей образ має особливу історію. У такому самому вбранні Меланія брала участь у церемонії запалювання вогнів на Національній різдвяній ялинці у грудні 2019 року.
Цьогоріч для святкового оформлення обрали 18-футову (приблизно 5,5 метра) ялицю конколор. Її встановлять у Блакитній кімнаті Білого дому.
Дерево доставила ферма Silent Night Evergreens з Вісконсину, заснована у 1977 році родиною Чепман. Вони також постачали ялинки у 1998, 2003 та 2017 роках.
"Це прекрасна ялинка. Я вдячна за родину, здоров’я і бажаю всім щасливого Різдва", - сказала перша леді журналістам.
Вона також зазначила, що працює над новими мирними угодами щодо війни в Україні.
При написанні матеріалу були використані такі джерела: HELLO!, звіт прес-пулу Білого дому.