Легенди музики та культові пуховики: Moncler об’єднав зірок в новій колекції

Героїнями кампанії стали Cher, Дженні з BLACKPINK та Грейс Джонс
Італійський модний бренд Moncler представив глобальну кампанію Re/Icons 2026, обличчями якої стали три знакові постаті музики та моди - американська співачка Cher, учасниця BLACKPINK Дженні та британська співачка й модель Грейс Джонс.
Як повідомляє Wave RBC.UA, проєкт присвячений людям, які не бояться порушувати правила, формувати власний стиль і впливати на світову культуру.
У центрі кампанії - ідея новаторства, що об'єднує артисток різних поколінь. Кожна з них свого часу вийшла за межі усталених уявлень про музику, сценічний образ і моду, створивши впізнавану естетику та власний творчий шлях.
Візуальну концепцію проєкту побудували навколо виразних портретів, які підкреслюють індивідуальність кожної героїні. Зйомку та режисуру кампанії довірили британському фотографу й режисеру Габріелю Мозесу.
Одним із джерел натхнення стали архівні фотографії альпініста Ліонеля Террея - одного з перших партнерів Moncler. Так бренд поєднав свою історію, пов'язану з альпінізмом, із постатями, які прокладають нові шляхи у творчості.
Кампанія представляє колекцію Moncler Re/Icons, у якій бренд переосмислює знакові моделі зі свого архіву. Знайомі силуети пуховиків і жилетів отримали сучасне прочитання, зберігаючи зв'язок зі спадщиною марки.
Cher позує у білому пуховику Himalaya та чорній куртці Verone. Образи артистки підкреслюють її здатність залишатися впізнаваною і впливовою впродовж кількох десятиліть - як у музиці, так і в кіно та моді.
Дженні з BLACKPINK постала в чорному пуховику Karakorum і жилеті Tibb карамельного відтінку. Її участь у кампанії символізує нове покоління артистів, чий вплив виходить далеко за межі музичної індустрії та поширюється на світову модну сцену.
Грейс Джонс обрала пуховик Karakorum насиченого фіолетового кольору. Її образ продовжує авангардну естетику, яка стала невіддільною частиною творчості співачки та моделі, відомої сміливими експериментами із зовнішністю й сценічним образом.
Колекція Re/Icons демонструє, як архівні дизайни можуть отримати нове життя без втрати своєї характерної ідентичності.
Через образи трьох артисток Moncler нагадує про цінність індивідуальності та сміливості бути собою - принципи, які залишаються актуальними як у моді, так і в культурі.