Легенди музики та культові пуховики: Moncler об’єднав зірок в новій колекції

Італійський модний бренд Moncler представив глобальну кампанію Re/Icons 2026, обличчями якої стали три знакові постаті музики та моди - американська співачка Cher, учасниця BLACKPINK Дженні та британська співачка й модель Грейс Джонс.

Як повідомляє Wave RBC.UA, проєкт присвячений людям, які не бояться порушувати правила, формувати власний стиль і впливати на світову культуру.

Головна ідея кампанії

У центрі кампанії - ідея новаторства, що об'єднує артисток різних поколінь. Кожна з них свого часу вийшла за межі усталених уявлень про музику, сценічний образ і моду, створивши впізнавану естетику та власний творчий шлях.

Візуальну концепцію проєкту побудували навколо виразних портретів, які підкреслюють індивідуальність кожної героїні. Зйомку та режисуру кампанії довірили британському фотографу й режисеру Габріелю Мозесу.

Одним із джерел натхнення стали архівні фотографії альпініста Ліонеля Террея - одного з перших партнерів Moncler. Так бренд поєднав свою історію, пов'язану з альпінізмом, із постатями, які прокладають нові шляхи у творчості.

Які речі приміряли зірки

Кампанія представляє колекцію Moncler Re/Icons, у якій бренд переосмислює знакові моделі зі свого архіву. Знайомі силуети пуховиків і жилетів отримали сучасне прочитання, зберігаючи зв'язок зі спадщиною марки.

Cher позує у білому пуховику Himalaya та чорній куртці Verone. Образи артистки підкреслюють її здатність залишатися впізнаваною і впливовою впродовж кількох десятиліть - як у музиці, так і в кіно та моді.

Cher (фото: moncler.com)

Cher (фото: moncler.com)

Дженні з BLACKPINK постала в чорному пуховику Karakorum і жилеті Tibb карамельного відтінку. Її участь у кампанії символізує нове покоління артистів, чий вплив виходить далеко за межі музичної індустрії та поширюється на світову модну сцену.

Дженні з BLACKPINK (фото: moncler.com)

Дженні з BLACKPINK (фото: moncler.com)

Грейс Джонс обрала пуховик Karakorum насиченого фіолетового кольору. Її образ продовжує авангардну естетику, яка стала невіддільною частиною творчості співачки та моделі, відомої сміливими експериментами із зовнішністю й сценічним образом.

Колекція Re/Icons демонструє, як архівні дизайни можуть отримати нове життя без втрати своєї характерної ідентичності.

Через образи трьох артисток Moncler нагадує про цінність індивідуальності та сміливості бути собою - принципи, які залишаються актуальними як у моді, так і в культурі.