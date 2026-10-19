Корсети, мереживо та сміливі декольте: у чому зірки прийшли на показ Victoria's Secret
18 жовтня в Каліфорнії відбувся показ Victoria's Secret 2026. Серед гостей були Ніколь Кідман, Ванесса Браянт, Ділан Спроус та Патрік Шварценеггер. На рожевій доріжці зірки позували в корсетах, напівпрозорих сукнях і вбраннях із пір’ям, а в першому ряду збиралися родини учасниць шоу.
Хто відвідав показ та які образи обрали знаменитості, розповідає Wave RBC.UA.
Ніколь Кідман і Ванесса Браянт
Ніколь Кідман обрала білу сорочку, смугасту краватку та чорну спідницю-олівець із деталями, що нагадували пояс для панчіх.
Бордовий клатч Chanel став кольоровим акцентом у цьому переосмисленому діловому образі.
Поруч з акторкою сиділа Ванесса Браянт у темно-синій сукні з білим мереживним оздобленням.
Для неї вечір мав особливе значення: її донька Наталія вперше вийшла на подіум Victoria's Secret.
Тейт Макрей
Тейт Макрей, яка цього вечора також виступила на шоу, з’явилася перед фотографами в чорному комплекті з метеликами.
Один прикрашав бюстгальтер, інший - пояс спідниці з низькою посадкою та високим розрізом. Сяйливе оздоблення вбрання підтримали сережки й браслет Jacob & Co.
Ділан Спроус
Актор прийшов у темно-сірому костюмі, білій сорочці з розстебнутим коміром і лоферах.
Спроус підтримував дружину Барбару Палвін, яка вийшла на подіум через шість тижнів після народження їхньої першої дитини.
Перед показом він розповів, як наполегливо модель готувалася до повернення.
Патрік Шварценеггер і Марія Шрайвер
Патрік Шварценеггер відвідав подію з матір’ю Марією Шрайвер. Обоє обрали чорне: актор одягнув костюм із білою футболкою, а Марія - жакет із різнокольоровим квітковим оздобленням.
Її образ доповнювали численні браслети та невелика сумка.
Ліза Рінна
Рінна обрала один із найтеатральніших образів вечора. Пишну рожеву спідницю-пачку та корсетний верх вона поєднала з коротким коричневим жакетом із виразними плечима.
Головною деталлю став крихітний капелюшок із довгим вигнутим пером. Завершували образ червоні гостроносі туфлі.
Меган Ті Сталліон
Артистка з’явилася в довгій напівпрозорій сукні з глибоким декольте та густим сяйливим оздобленням.
Об’ємна накидка з пір’я кольору фуксії спадала з її руки й утворювала шлейф. До цього вбрання Меган обрала укладку з великими білявими хвилями.
Тінаше
У білому образі Тінаше поєдналися коротка фатинова спідниця-пачка, топ і приталений жакет. Довші бічні деталі спідниці додавали об’єму, а тонкі ланцюжки прикрашали відкриту талію.
KATSEYE
Чотири учасниці гурту позували разом, обравши різні сукні. В одному кадрі зійшлися леопардовий принт, бордові драпірування, сріблясте оздоблення у формі банта та чорне вбрання з глибоким декольте.
Вікторія Моне
Образ співачки безпосередньо перегукувався з білизняною тематикою показу.
Вона одягнула рожеву корсетну мінісукню з мереживом, помітними вертикальними швами та застібками спереду. Багаторядне намисто підкреслювало відкрите декольте.
Меган Мороні
Кантрі-співачка обрала бордову мінісукню з великим вирізом на талії. Низки намистин утворювали драпірування та нерівний поділ, а сріблясті босоніжки з ремінцями навколо щиколоток додавали блиску.