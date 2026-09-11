"Друг" для військових: Багінський і Вакарчук запустили благодійну колаборацію

У дизайні поєднали почерк музиканта та відсилання до альбому "Модель"
Дизайнер Руслан Багінський і лідер "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук представили спільний проєкт "Друг". Це серія бейсболок, прибуток від продажу яких планують спрямувати на протезування українських військових у центрі UNBROKEN.
Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на офіційний анонс Ruslan Baginskiy.
Для проєкту Вакарчук написав слово "Друг" від руки. Команда бренду відтворила цей напис у вишивці на бейсболках.
Окремо представили колекційну версію - синю, з помаранчевою вишивкою та підписами співавторів.
Таке поєднання кольорів відсилає до оформлення альбому "Модель" гурту "Океан Ельзи".
Пакування для цієї серії зробили у формі аудіокасети.
Багінський і Вакарчук створили бейсболки на підтримку протезування військових (фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)
Пісня "Друг" також входить до "Моделі" - альбому, що вийшов 2001 року.
За повідомленням бренду, 100% прибутку від продажів передадуть Національному реабілітаційному центру UNBROKEN.
Заявлене призначення коштів - сучасне протезування українських військових.
UNBROKEN працює у Львові та допомагає українцям, які зазнали поранень унаслідок війни.
Серед напрямів роботи - лікування, протезування, фізична й психологічна реабілітація та повернення до повсякденного життя.
За даними центру, від початку повномасштабного вторгнення там пройшли лікування понад 27 тисяч поранених українців, зокрема дітей.