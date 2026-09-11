"Друг" для військових: Багінський і Вакарчук запустили благодійну колаборацію

Дизайнер Руслан Багінський і лідер "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук представили спільний проєкт "Друг". Це серія бейсболок, прибуток від продажу яких планують спрямувати на протезування українських військових у центрі UNBROKEN.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на офіційний анонс Ruslan Baginskiy .

Почерк Вакарчука та відсилання до "Моделі"

Для проєкту Вакарчук написав слово "Друг" від руки. Команда бренду відтворила цей напис у вишивці на бейсболках.

Окремо представили колекційну версію - синю, з помаранчевою вишивкою та підписами співавторів.

Таке поєднання кольорів відсилає до оформлення альбому "Модель" гурту "Океан Ельзи".

Пакування для цієї серії зробили у формі аудіокасети.

Багінський і Вакарчук створили бейсболки на підтримку протезування військових (фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)

Пісня "Друг" також входить до "Моделі" - альбому, що вийшов 2001 року.

Куди спрямують прибуток

За повідомленням бренду, 100% прибутку від продажів передадуть Національному реабілітаційному центру UNBROKEN.

Заявлене призначення коштів - сучасне протезування українських військових.

UNBROKEN працює у Львові та допомагає українцям, які зазнали поранень унаслідок війни.

Серед напрямів роботи - лікування, протезування, фізична й психологічна реабілітація та повернення до повсякденного життя.

За даними центру, від початку повномасштабного вторгнення там пройшли лікування понад 27 тисяч поранених українців, зокрема дітей.