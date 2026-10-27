Даша Астаф'єва читала диктант у жакеті за 44 тисячі гривень: деталі образу
Під час Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності Даша Астаф'єва вразила не лише виразним читанням, а й стильним образом. Співачка та громадська діячка з'явилася на події в стильному жакеті, який доповнила брошкою у формі квітки.
Як повідомляє Wave RBC.UA, для особливої події вона обрала вироби українських брендів.
У чому Даша Астаф'єва з'явилася на Радіодиктанті
Основою образу став оксамитовий жакет Jasmine від PASKAL. Модель вирізняється лініями, натхненними квітковими формами, овальним низом і м'яко окресленими плечима.
Виріб також має металізовану підкладку memory. Вартість жакета на сайті бренду становить 44 тисячі гривень.
Яку прикрасу обрала співачка
Доповненням до вбрання стала брошка від ювелірного дому Guzema. Астаф'єва опублікувала у сториз відео, в якому подякувала команді бренду за аксесуар.
"Мене сьогодні прикрашав просто скарб. Буду берегти все життя. Дякую", - сказала вона.
Що відомо про Радіодиктант національної єдності 2026
Всеукраїнський радіодиктант національної єдності відбувся 27 жовтня, у День української писемності та мови. Початок трансляції був запланований на 11:00.
Цьогорічний текст мав назву "Лист, який не закінчується". Його автор - письменник і ветеран Артур Дронь. Диктант читали Артур Пройдаков і Даша Астаф'єва.
Раніше ми розповідали, як зірки писали Радіодиктант 2026. До події долучилися Іван Люленов, Наталія Сумська, EL Кравчук, Анна Трінчер та інші.
При написанні матеріалу були використані такі джерела: Instagram Даші Астаф'євої, YouTube-канал Суспільне, сайт PASKAL.