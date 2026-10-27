Даша Астаф'єва читала диктант у жакеті за 44 тисячі гривень: деталі образу

У чому Даша Астаф'єва з'явилася на Радіодиктанті

Основою образу став оксамитовий жакет Jasmine від PASKAL. Модель вирізняється лініями, натхненними квітковими формами, овальним низом і м'яко окресленими плечима.

Виріб також має металізовану підкладку memory. Вартість жакета на сайті бренду становить 44 тисячі гривень.

Астаф'єва читала диктант у жакеті PASKAL (колаж: РБК-Україна)

Яку прикрасу обрала співачка

Доповненням до вбрання стала брошка від ювелірного дому Guzema. Астаф'єва опублікувала у сториз відео, в якому подякувала команді бренду за аксесуар.

"Мене сьогодні прикрашав просто скарб. Буду берегти все життя. Дякую", - сказала вона.

Даша Астаф'єва доповнила образ брошкою Guzema (фото: instagram.com/da_astafieva)

Що відомо про Радіодиктант національної єдності 2026

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності відбувся 27 жовтня, у День української писемності та мови. Початок трансляції був запланований на 11:00.

Цьогорічний текст мав назву "Лист, який не закінчується". Його автор - письменник і ветеран Артур Дронь. Диктант читали Артур Пройдаков і Даша Астаф'єва.

Раніше ми розповідали, як зірки писали Радіодиктант 2026. До події долучилися Іван Люленов, Наталія Сумська, EL Кравчук, Анна Трінчер та інші.