Експертка дала три важливі поради, які допоможуть підготуватися до сезону розпродажів
Чорна п’ятниця - одна з можливостей придбати бажані речі за вигіднішою ціною та оновити гардероб без зайвих витрат. Проте важливо не просто гнатися за знижками.
Спеціально для Wave RBC.UA стилістка та fashion-експертка Галина Денисюк розповіла, як підготуватися до розпродажів, на які речі варто звернути увагу та як зрозуміти, що покупка справді буде вдалою.
На думку експертки, цей період найкраще підходить для запланованих покупок, особливо якщо йдеться про якісні речі, які залишатимуться актуальними кілька сезонів. Серед них - пальта, взуття, сумки та базовий одяг.
Водночас Галина не радить купувати трендові речі лише через те, що на них знизили ціну. Адже те, що сьогодні здається актуальним, не обов'язково залишатиметься таким наступного сезону. Крім того, іноді вигідніші пропозиції можна знайти під час сезонних розпродажів.
"Для мене головне правило просте: Чорна п'ятниця має допомагати економити на потрібному, а не витрачати більше на непотрібне", - зазначає вона.
Стилістка також радить не купувати речі, які не підходять за розміром, фасоном або не відповідають способу життя. Особливо це стосується одягу, який планують носити після схуднення, чекати для нього особливої нагоди або придбати без розуміння, з чим його поєднувати.
"Річ за 500 гривень, яку ви жодного разу не вдягнули, - це не економія, а мінус 500 гривень із вашого бюджету", - підкреслює Денисюк.
Часто під час шопінгу люди обирають не лише одяг, а й емоції та образи, які з ним пов'язують.
"Ми бачимо красиву сукню й уявляємо себе на відпочинку, купуємо піджак і подумки вже створюємо стильні образи. Але часто не враховуємо власний спосіб життя, реальні потреби та речі, які вже є в гардеробі", - пояснює експертка.
Щоб покупки були більш усвідомленими, Галина радить формувати гардероб відповідно до власного стилю, повсякденних потреб і способу життя.
"Гардероб потрібно формувати під своє реальне життя, а не під красиву картинку з Pinterest", - наголошує вона.
Перед покупкою варто подумки скласти щонайменше три образи з одягом, який уже є у шафі. Якщо це вдається без труднощів, нова річ, найімовірніше, добре впишеться в гардероб.
Ще один спосіб перевірити себе - відповісти на запитання: чи придбали б ви цю річ за повну вартість?
"Якщо ні, варто задуматися, чи справді вона вам потрібна. Адже вигідна покупка - це не та, на якій ви найбільше зекономили, а та, яку будете із задоволенням носити", - радить Галина.
Щоб розпродажі справді допомогли заощадити, Денисюк радить заздалегідь визначити потреби та бюджет. Експертка виділяє три основні правила:
"Я переконана, що справжня майстерність шопінгу полягає в тому, щоб купити саме те, що вам потрібно", - підсумовує стилістка.