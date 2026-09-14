“Сукню помсти” принцеси Діани виставлять на аукціон. За скільки очікують продати

Легендарну чорну “сукню помсти” принцеси Діани Уельської виставлять на аукціон. Саме в цій короткій чорній сукні від грецької дизайнерки Крістіни Стамболян принцеса зʼявилась на публіці в день, коли світ дізнався про подружню невірність її чоловіка, короля Чарльза III.

Аукціон на сукню

“Сукня помсти” буде виставлена в галереях Sotheby's по всьому світу протягом кількох місяців. Перша поява вбрання запланована з 18 по 24 вересня в Лондоні, протягом Лондонського тижня моди. Далі аукціонний дім планує виставки в Гонконзі та Женеві, та, насамкінець, Нью-Йорку, де і відбудеться аукціон.

Торги заплановані на 9 грудня, прогнозується, що сукня піде з молотка за суму від 150 до 300 тис. доларів.

Вперше сукню продали на аукціоні в 1997 році, в рамках каталогу з 79 суконь принцеси. Тоді принцеса збирала кошти для благодійних організацій боротьби з раком та СНІДом. Залишаючись вірними благодійній спадщині покійної Діани, Sotheby's передасть частину коштів з продажу благодійній організації NHS Lothian від імені Королівської Единбурзької лікарні.

"Сукня помсти" принцеси Діани (фото: Getty Images)

Культова сукня

Принцеса Діана одягла сукню від грецької дизайнерки Крістіни Стамболян 29 липня 1994 року на благодійний вечір у лондонській галереї Serpentine. Шовкова чорна сукня з відкритими плечима та шлейфом, яку Діана доповнила чорними туфлями на підборах, клатчем, червоним манікюром та масивним чокером з перлин.

Знімки Діани в цьому образі стали легендарними і облетіли весь світ, а сукню миттєво прозвали “сукнею помсти”, адже саме в той день король Чарльз публічно зізнався в подружній зраді.

"Що робить цю сукню надзвичайною – це не те, що її носила принцеса, і не те, що її поява на заході Serpentine потрапила в заголовки газет у всьому світі. Це те, що вона означає. На своїх власних умовах принцеса Діана перетворила сукню на одне з найпотужніших повідомлень, які вона коли-небудь робила, під час одного з найбільш ретельно вивчених та емоційно заряджених епізодів у своєму житті”, – сказав Морган Халімі, глобальний керівник відділу сумок та моди Sotheby's.