Антоніна Хижняк, Саша Ганапольська та інші зірки допомагають 30 котам і собакам знайти родини

Як працюватиме онлайн-адопція, де шукати анкети тварин і що потрібно зробити, щоб забрати улюбленця додому, розповідає Wave RBC.UA з посиланням на організаторів AdoptMe Days.

Pethouse та Gostomel Shelter запустили AdoptMe Days Online - онлайн-проєкт, покликаний знайти родини для котів і собак із притулків. Цього разу знайомство з тваринами відбуватиметься не на фестивальному майданчику, а в соціальних мережах.

Як працюватиме AdoptMe Days Online

У проєкті беруть участь 30 тварин із десяти притулків: 16 собак і 14 котів. Для кожного учасника провели окрему фотозйомку та підготували анкету з інформацією про характер, звички, стан здоров’я й умови майбутнього прилаштування.

Історії тварин упродовж жовтня та листопада публікуватимуть на сторінці AdoptMe Days та в акаунтах амбасадорів проєкту.

Людина, яка захоче забрати кота або собаку, має заповнити анкету. Після цього з нею зв’яжеться куратор тварини та проведе співбесіду.

Якщо майбутня родина відповідає необхідним умовам, сторони домовляться про знайомство та підпишуть договір про адопцію.

AdoptMe Days Online запустили в Україні (фото надане пресслужбою проєкту)

Онлайн-формат дозволяє подати заявку з будь-якого регіону України.

Перевезення тварини до нового дому організатори обіцяють оплатити. Родина також отримає стартовий набір необхідних речей і першу консультацію у ветеринарній клініці.

Хто допомагатиме тваринам шукати дім

До кампанії долучився 21 амбасадор. Кожен із них представлятиме у своїх соціальних мережах окремого кота або собаку, розповідатиме його історію та знайомитиме підписників із характером і потребами тварини.

Серед учасників - акторки Антоніна Хижняк та Анастасія Іванюк, солістка гурту "Tember Blanche" Саша Ганапольська, гурт "MOLODI", директорка Shields Ukraine Тетяна Твердохліб, а також блогерки Аня Скиба, Валерія В’юшина й Оля Мерзлікіна.

Мета кампанії полягає не лише в тому, щоб показати тварин великій аудиторії, а й провести потенційну родину через усі етапи відповідальної адопції.

AdoptMe Days Online запустили в Україні (фото надане пресслужбою проєкту)

Трюфель, Глаша, Мишка та Патрон: хто шукає родину

Серед учасників проєкту є пес Трюфель. Перший рік свого життя він провів на балконі квартири майже без контакту з людьми й іншими тваринами.

Після смерті власниці пес опинився на вулиці, а згодом потрапив до притулку.

Кішку Глашу евакуювали з Краматорська. Вагітну тварину залишили в зачиненій квартирі, а знайшли після влучання керованої авіабомби в будинок.

Собаку Мишку разом з іншими цуценятами залишили в коробках біля дороги між Херсонською та Миколаївською областями. Її знайшли виснаженою та хворою, після чого передали волонтерам.

Патрон раніше жив у родині з дітьми, де до нього ставилися як до іграшки. Коли пес почав захищати особисті кордони та реагувати укусами, його віддали до притулку.

AdoptMe Days Online запустили в Україні (фото надане пресслужбою проєкту)

Тепер для нього шукають дорослих, які розумітимуть поведінку тварини та зможуть вибудувати з нею довірливі стосунки.

Це лише чотири з 30 історій, які організатори поступово оприлюднюватимуть у соціальних мережах.

Чому фестиваль перейшов в онлайн

AdoptMe Days проводять із 2023 року. Раніше проєкт працював переважно у форматі великих фестивалів у Києві, де відвідувачі могли особисто познайомитися з тваринами та поспілкуватися з представниками притулків.

За даними організаторів, за цей час родини знайшли 2 483 коти й собаки. Після липневого фестивалю 2026 року додому поїхали ще 152 тварини.

Перехід в онлайн організатори пояснюють безпековою ситуацією та обмеженнями на проведення масових заходів у Києві.

Водночас притулки продовжують приймати евакуйованих, покинутих і травмованих тварин, тому пошук нових родин вирішили не ставити на паузу.