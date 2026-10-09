Антоніна Хижняк, Саша Ганапольська та інші зірки допомагають 30 котам і собакам знайти родини
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Зірки

Антоніна Хижняк, Саша Ганапольська та інші зірки допомагають 30 котам і собакам знайти родини

Упродовж жовтня та листопада в соціальних мережах представлятимуть 16 собак і 14 котів із десяти українських притулків

Автор: Іванна Пашкевич
Фото: Тетяна Твердохліб і Рей (фото надане пресслужбою проєкту)
Дата: 09 жовтня 2026

Pethouse та Gostomel Shelter запустили AdoptMe Days Online - онлайн-проєкт, покликаний знайти родини для котів і собак із притулків. Цього разу знайомство з тваринами відбуватиметься не на фестивальному майданчику, а в соціальних мережах.

Як працюватиме онлайн-адопція, де шукати анкети тварин і що потрібно зробити, щоб забрати улюбленця додому, розповідає Wave RBC.UA з посиланням на організаторів AdoptMe Days.

Як працюватиме AdoptMe Days Online

У проєкті беруть участь 30 тварин із десяти притулків: 16 собак і 14 котів. Для кожного учасника провели окрему фотозйомку та підготували анкету з інформацією про характер, звички, стан здоров’я й умови майбутнього прилаштування.

Історії тварин упродовж жовтня та листопада публікуватимуть на сторінці AdoptMe Days та в акаунтах амбасадорів проєкту.

Людина, яка захоче забрати кота або собаку, має заповнити анкету. Після цього з нею зв’яжеться куратор тварини та проведе співбесіду.

Якщо майбутня родина відповідає необхідним умовам, сторони домовляться про знайомство та підпишуть договір про адопцію.

Антоніна Хижняк, Саша Ганапольська та інші зірки допомагають 30 котам і собакам знайти родини
AdoptMe Days Online запустили в Україні (фото надане пресслужбою проєкту)

Онлайн-формат дозволяє подати заявку з будь-якого регіону України.

Перевезення тварини до нового дому організатори обіцяють оплатити. Родина також отримає стартовий набір необхідних речей і першу консультацію у ветеринарній клініці.

Хто допомагатиме тваринам шукати дім

До кампанії долучився 21 амбасадор. Кожен із них представлятиме у своїх соціальних мережах окремого кота або собаку, розповідатиме його історію та знайомитиме підписників із характером і потребами тварини.

Серед учасників - акторки Антоніна Хижняк та Анастасія Іванюк, солістка гурту "Tember Blanche" Саша Ганапольська, гурт "MOLODI", директорка Shields Ukraine Тетяна Твердохліб, а також блогерки Аня Скиба, Валерія В’юшина й Оля Мерзлікіна.

Мета кампанії полягає не лише в тому, щоб показати тварин великій аудиторії, а й провести потенційну родину через усі етапи відповідальної адопції.

Антоніна Хижняк, Саша Ганапольська та інші зірки допомагають 30 котам і собакам знайти родини
AdoptMe Days Online запустили в Україні (фото надане пресслужбою проєкту)

Трюфель, Глаша, Мишка та Патрон: хто шукає родину

Серед учасників проєкту є пес Трюфель. Перший рік свого життя він провів на балконі квартири майже без контакту з людьми й іншими тваринами.

Після смерті власниці пес опинився на вулиці, а згодом потрапив до притулку.

Кішку Глашу евакуювали з Краматорська. Вагітну тварину залишили в зачиненій квартирі, а знайшли після влучання керованої авіабомби в будинок.

Собаку Мишку разом з іншими цуценятами залишили в коробках біля дороги між Херсонською та Миколаївською областями. Її знайшли виснаженою та хворою, після чого передали волонтерам.

Патрон раніше жив у родині з дітьми, де до нього ставилися як до іграшки. Коли пес почав захищати особисті кордони та реагувати укусами, його віддали до притулку.

Антоніна Хижняк, Саша Ганапольська та інші зірки допомагають 30 котам і собакам знайти родини
AdoptMe Days Online запустили в Україні (фото надане пресслужбою проєкту)

Тепер для нього шукають дорослих, які розумітимуть поведінку тварини та зможуть вибудувати з нею довірливі стосунки.

Це лише чотири з 30 історій, які організатори поступово оприлюднюватимуть у соціальних мережах.

Чому фестиваль перейшов в онлайн

AdoptMe Days проводять із 2023 року. Раніше проєкт працював переважно у форматі великих фестивалів у Києві, де відвідувачі могли особисто познайомитися з тваринами та поспілкуватися з представниками притулків.

За даними організаторів, за цей час родини знайшли 2 483 коти й собаки. Після липневого фестивалю 2026 року додому поїхали ще 152 тварини.

Перехід в онлайн організатори пояснюють безпековою ситуацією та обмеженнями на проведення масових заходів у Києві.

Водночас притулки продовжують приймати евакуйованих, покинутих і травмованих тварин, тому пошук нових родин вирішили не ставити на паузу.

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