Зірки "Гаррі Поттера" звернулися до українців: "Сподіваюся, це подарує радість"

Що брати Фелпси побажали українським глядачам

Актори розповіли, чим новий сезон кулінарного шоу може бути корисним українським поттероманам. Як пояснив Джеймс, програма може стати можливістю хоча б ненадовго відволіктися від повсякденних проблем.

"Гадаю, це чудовий спосіб відволіктися від усього, що вас зараз турбує. І протягом тих 42 хвилин програми ви можете подумати: "Що мені може сподобатися?" І уявити: "Що б я створив, якби готував ці випічки?" Наприклад, які інгредієнти туди додав би, що хотів би скуштувати", - поділився він.

Він також висловив сподівання, що шоу надихне глядачів провести час з близькими.

"Я справді сподіваюся, що перегляд програми подарує всім в Україні радість. Сподіваюся, що це також надихне вас зайти на кухню й спекти щось разом із родиною та друзями, створюючи щось нове. Гадаю, це будуть спогади, які ви запам'ятаєте надовго", - сказав він.



Як живуть брати Фелпси після "Гаррі Поттера"

Після виходу останнього фільму про Гаррі Поттера у 2011 році Джеймс та Олівер продовжили акторську кар'єру та почали пробувати себе в інших форматах.

Серед їхніх спільних проєктів - тревел-шоу Fantastic Friends, у якому вони подорожували різними країнами, знайомилися з місцевою культурою та зустрічалися з друзями.

Також вони разом вели подкаст Normal Not Normal. У ньому Джеймс та Олівер спілкувалися з відомими гостями про життя, кар'єру та досвід дорослішання на очах у публіки. Серед гостей були колеги з "Гаррі Поттера" та інші знаменитості.

Джеймс та Олівер Фелпси (кадр з трейлера "Чарівників випічки")

У 2021 році Джеймс та Олівер також з'явилися у фільмі Едгара Райта “Минулої ночі у Сохо” (Last Night in Soho).

Згодом брати повернулися до магічного світу у ролі ведучих кулінарного шоу "Гаррі Поттер: Чарівники випічки". У ньому професійні кондитери створюють масштабні тематичні композиції за мотивами усім відомих історій.

Окрім роботи на телебаченні та в кіно, вони захоплюються подорожами й бігом. Обидва брали участь у спортивних забігах: Джеймс пробіг Лондонський марафон у 2023 році, а Олівер у 2025-му вперше подолав дистанцію Нью-Йоркського марафону.

В особистому житті брати також мають власні родини. Олівер у 2015 році одружився з Кеті Гампейдж. Пара виховує двох доньок - Отем та Емілію. Джеймс з 2016 року перебуває у шлюбі з коханою Аннікою Остл.