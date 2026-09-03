Зірка "Людини-павука" Джейкоб Баталон відгуляв розкішне весілля у Франції

Джейкоб Баталон, відомий за роллю Неда у фільмах "Людина-павук", та дизайнерка інтер'єрів Вероніка Леахов влаштували триденне весілля на півдні Франції в історичному маєтку XVIII століття.

Детальніше про церемонію розповідає Wave RBC.UA з посиланням на People .

Як пройшло весілля Джейкоба Баталона

29-річний Джейкоб і 34-річна Вероніка юридично одружилися під час приватної церемонії, дату якої вони не розголошували. Після завершення світового престуру фільму "Людина-павук: Абсолютно новий день" подружжя вирішило влаштувати масштабніше святкування для найближчих.

Як повідомляється, весільні урочистості тривали з 25 до 27 серпня на території Château de Tourreau в містечку Сарріан на півдні Франції. На свято запросили лише 56 гостей.

"Ми завжди знали, що хочемо, аби наше весілля було чимось більшим, ніж просто один вечір. Ми хотіли, щоб це стало цілим досвідом - кількома прекрасними днями, коли всі, кого ми любимо, могли сповільнитися, побути разом і відсвяткувати з нами", - розповіли молодята.

Святкування розпочалося вечерею з піцою просто неба під гірляндами, а завершилося прощальним бранчем і відпочинком біля басейну.

"Є щось неймовірно романтичне й позачасове в півдні Франції. Ми закохалися в пейзажі, архітектуру, літнє світло та невимушену елегантність Провансу", - зазначили вони.



Хто прийшов на весілля

Серед гостей були колеги Баталона за фільмами про "Людину-павука" - Ремі Хій, Зак Барак та Тоні Револорі. Вони стали боярами нареченого. Особливу увагу привернула присутність Тома Голланда та Зендеї. Актор, який зіграв Пітера Паркера, сидів у другому ряду разом зі своєю дружиною та колегою по фільму.

На весіллі також був домашній улюбленець подружжя - мальтіпу на ім'я Вулпікс.

Які образи обрали молодята

Для церемонії Вероніка обрала весільну сукню з корсетним верхом без бретелей від Galia Lahav. Пізніше вона змінила її на довгу мереживну сукню з рукавами від того самого бренду.

Джейкоб постав у класичному чорному смокінгу від Suitsupply, а для святкової частини вечора змінив його на білий піджак. Перший танець молодята виконали під композицію "All That Really Matters" виконавців Illenium і Teddy Swims.

Протягом святкування для гостей виступали живі музиканти та артисти. Також на весіллі працювали фокусник і художник, який створював картину просто під час урочистостей. Завершив вечір святковий феєрверк.

Історія кохання Джейкоба Баталона та Вероніки Леахов

Пара познайомилася в жовтні 2023 року завдяки спільним друзям. Через кілька тижнів вони пішли на перше побачення, після чого їхні стосунки почали стрімко розвиватися.

1 березня 2025 року Баталон зробив пропозицію коханій у Нью-Йорку. Через чотири дні пара оголосила про заручини в соцмережах, опублікувавши кадри з романтичної події.

Якими були заручини пари (фото: instagram.com/lifeisaloha)

Далі молодята вирушать у медовий місяць у тропічне місце. Вони планують "відключитися" від зовнішнього світу та просто насолоджувати першими днями подружнього життя.