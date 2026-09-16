Зірка "Друзів" з'явилась на публіці з дорослим 28-річним сином: як він зараз виглядає
Головна Зірки Зірка "Друзів" з'явилась на публіці з дорослим 28-річним сином: як він зараз виглядає
Зірки

Зірка "Друзів" з'явилась на публіці з дорослим 28-річним сином: як він зараз виглядає

63-річна Ліза Кудров вийшла на "Еммі" разом із сином Джуліаном. Мати й син обрали схожі чорні образи

Автор: Тетяна Самарук
Фото: Ліза Кудров (фото: Getty Images)
Дата: 16 вересня 2026

Голлівудська акторка та зірка культового серіалу "Друзі" Ліза Кудров з’явилася на церемонії вручення премії "Еммі" разом із 28-річним сином Джуліаном. Їхній спільний вихід привернув увагу шанувальників, адже мати й син обрали схожі образи.

Wave RBC.UA повідомляє, що на церемонію Кудров прибула у чорному вбранні, доповнивши елегантний образ стриманими аксесуарами. Її син також одягнувся у чорному, тож на червоній доріжці вони мали особливо гармонійний вигляд.

Як зараз виглядає син акторки

Джуліан Мюррей Стерн - єдина дитина Лізи Кудров та її чоловіка Мішеля Стерна. Акторка нечасто з’являється на публіці разом із сином, тому їхній вихід на "Еммі" швидко привернув увагу шанувальників.

Цьогоріч Кудров була номінована на премію за роботу в третьому сезоні комедійного серіалу "Повернення" (The Comeback). Проєкт, у якому вона виконує головну роль, розповідає історію акторки Валері Черіш, яка намагається повернутися в шоу-бізнес.

Цікаво, що Джуліан також долучився до роботи над новим сезоном серіалу. Він зіграв технічного спеціаліста Евана, з’явившись у п’яти епізодах.

Зірка &quot;Друзів&quot; з'явилась на публіці з дорослим 28-річним сином: як він зараз виглядаєЗірка &quot;Друзів&quot; з'явилась на публіці з дорослим 28-річним сином: як він зараз виглядаєЛіза Кудров та Джуліан Мюррей Стерн (фото: instagram.com/juls_magewls)

Для Джуліана це стало особливим досвідом, адже йому довелося працювати на одному майданчику зі своєю матір’ю. Раніше він зізнавався, що можливість зіграти разом із Кудров була для нього "здійсненням мрії".

За словами акторки, третій сезон "Повернення" має стати фінальним. Таким чином, участь Джуліана в проєкті стала ще однією особливою сторінкою в історії серіалу та творчої співпраці матері й сина.

Зірка &quot;Друзів&quot; з'явилась на публіці з дорослим 28-річним сином: як він зараз виглядаєЛіза Кудров та Джуліан Мюррей Стерн (фото: instagram.com/lisakudrow)

Головні новини
"Еммі-2026": хто став головним тріумфатором премії та забрав найбільше нагород "Еммі-2026": хто став головним тріумфатором премії та забрав найбільше нагород Анджеліна Джолі показала нові фото з України: якими вона побачила Харків і Карпати Анджеліна Джолі показала нові фото з України: якими вона побачила Харків і Карпати Netflix показав перші кадри нової "Гордості і упередження" та назвав дату прем’єри Netflix показав перші кадри нової "Гордості і упередження" та назвав дату прем’єри