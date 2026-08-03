Українська акторка розповіла про боротьбу з важким діагнозом: "Не могла якісно працювати"

Зі слів артистки, у неї більше не має аутоімунного захворювання, яке раніше суттєво впливало на її життя.

"По-перше, це вже в минулому. Я повністю одужала, у мене навіть антитіл уже немає", - розповіла Катерина.

Після встановлення діагнозу артистка вирішила повністю переглянути свій спосіб життя.

Олос перейшла на рослинне харчування, відмовившись від м’яса, риби, молочних продуктів, глютену, сої та смаженої їжі.

Водночас вона наголосила, що не сприймає це як суворі обмеження, а як свідомий вибір, який позитивно вплинув не лише на фізичне, а й на емоційне самопочуття.

Катерина Олос (фото: instagram.com/kateolos)

"Коли в мене виявили аутоімунне захворювання, саме це стало поштовхом повністю змінити свій раціон. І я справді відчула, наскільки харчування впливає не тільки на фізичний, а й на емоційний стан", - зазначила артистка.

Також вона майже повністю відмовилася від солодкого, замінивши його фруктами та фініками.

Водночас Катя зазначила, що зараз, коли вже здорова, іноді може дозволити собі певні послаблення.

Крім змін у харчуванні, стендаперка переглянула й ставлення до роботи та відпочинку.

"Я перестала паритися через те, що кудись запізнююся чи ще щось", - сказала вона, додавши, що почала більше відпочивати та працювати зі своїм психологічним станом.

Артистка також розповіла, що свідомо відмовилася від гормональної терапії.

Катерина Олос (фото: instagram.com/kateolos)

"Я собі одразу сказала, що гормональну терапію я робити не буду. Особисто я вважаю її дурнею (але це лише моя думка!)", - зазначила Олос.

Водночас зірка підкреслила, що це її особистий досвід і переконання.

За словами акторки, вона вірить у здатність організму відновлюватися за умови правильної підтримки.

Наостанок Олос порівняла ставлення до харчування із заправкою автомобіля.

"Для мене їжа - це як бензин. Якщо ти заправляєш машину гарним бензином, вона гарно їде. Якщо заправляєш її дуже поганим, розведеним з водою та всілякими домішками - то вона відповідно так і буде їхати", - підсумувала вона.