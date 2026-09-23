Стильний образ з ліліями: Ірина Федишин показала животик на 8-му місяці вагітності

Українська співачка Ірина Федишин замилувала кадрами з вагітної фотосесії та розкрила особливу деталь про майбутню композицію.
Українська співачка Ірина Федишин, яка втретє готується стати мамою, показала нові кадри зі своєї вагітності. Артистка влаштувала ніжну фотосесію, коли перебувала на 32-му тижні, та поділилася з шанувальниками особливим моментом очікування малюка.
Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Instagram-сторінку співачки.
Для зйомки Федишин обрала молочний топ і довгу напівпрозору накидку з об'ємними квітами. Образ вона доповнила живими ліліями, зробивши акцент на ніжній та романтичній атмосфері світлин.
Про те, що зараз перебуває на 32-му тижні вагітності, співачка розповіла у своїх соцмережах. Вона зазначила, що цей період минув для неї дуже швидко й був насичений різними подіями та емоціями.
Ірина Федишин (фото: instagram.com/irynafedyshyn)
Водночас артистка продовжує тримати інтригу щодо статі третьої дитини. Раніше Федишин обіцяла розповісти, кого саме вони з чоловіком Віталієм Човником чекають, після гендер-паті.
Окрім нових фото, співачка представила уривок майбутньої пісні "Серденько". За словами Федишин, композиція з'явилася саме під час вагітності та стала музичним відображенням її переживань у період очікування третьої дитини.
"Є почуття, які важко передати словами… Але іноді вони стають піснею", - написала артистка.
Ірина Федишин (фото: instagram.com/irynafedyshyn)
У композиції Федишин звертається до ще ненародженої дитини та розповідає про очікування зустрічі з нею.
Прем'єра пісні "Серденько" запланована на 6 жовтня.
Для Ірини Федишин та її чоловіка, продюсера Віталія Човника, майбутня дитина стане третьою. Подружжя вже виховує двох синів - Юрія та Олега. Про третю вагітність співачка офіційно повідомила у серпні цього року.