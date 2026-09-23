Стильний образ з ліліями: Ірина Федишин показала животик на 8-му місяці вагітності

Українська співачка Ірина Федишин, яка втретє готується стати мамою, показала нові кадри зі своєї вагітності. Артистка влаштувала ніжну фотосесію, коли перебувала на 32-му тижні, та поділилася з шанувальниками особливим моментом очікування малюка.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Instagram -сторінку співачки.

Стильний образ співачки

Для зйомки Федишин обрала молочний топ і довгу напівпрозору накидку з об'ємними квітами. Образ вона доповнила живими ліліями, зробивши акцент на ніжній та романтичній атмосфері світлин.

Про те, що зараз перебуває на 32-му тижні вагітності, співачка розповіла у своїх соцмережах. Вона зазначила, що цей період минув для неї дуже швидко й був насичений різними подіями та емоціями.

Ірина Федишин (фото: instagram.com/irynafedyshyn)

Водночас артистка продовжує тримати інтригу щодо статі третьої дитини. Раніше Федишин обіцяла розповісти, кого саме вони з чоловіком Віталієм Човником чекають, після гендер-паті.

Окрім нових фото, співачка представила уривок майбутньої пісні "Серденько". За словами Федишин, композиція з'явилася саме під час вагітності та стала музичним відображенням її переживань у період очікування третьої дитини.

"Є почуття, які важко передати словами… Але іноді вони стають піснею", - написала артистка.

Ірина Федишин (фото: instagram.com/irynafedyshyn)

У композиції Федишин звертається до ще ненародженої дитини та розповідає про очікування зустрічі з нею.

Прем'єра пісні "Серденько" запланована на 6 жовтня.

Для Ірини Федишин та її чоловіка, продюсера Віталія Човника, майбутня дитина стане третьою. Подружжя вже виховує двох синів - Юрія та Олега. Про третю вагітність співачка офіційно повідомила у серпні цього року.