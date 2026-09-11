Статки Гайден Панеттьєрі оцінили у 6 млн доларів: кому вони можуть дістатися

Статки американської акторки Гайден Панеттьєрі, яка померла 16 серпня 2026 року, оцінюють приблизно у 6 мільйонів доларів. Потенційною спадкоємицею може стати її донька від українського боксера Володимира Кличка.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Celebrity Net Worth .

У скільки оцінюють статки Панеттьєрі

Сума в 6 мільйонів - це оцінка загального капіталу акторки, а не оприлюднений підсумок розподілу її спадщини.

Панеттьєрі працювала в індустрії розваг із раннього дитинства. Вона знімалася в рекламі, кіно й телесеріалах, займалася озвучуванням та музикою.

Найбільшу популярність їй принесли ролі Клер Беннет у "Героях" і Джульєтт Барнс у "Нешвіллі".

Також акторка зіграла Кірбі Рід у франшизі "Крик". За оцінкою Celebrity Net Worth, її телевізійні гонорари сягали 75 тисяч доларів за епізод.

Гайден Панеттьєрі (фото: Getty Images)

Хто може успадкувати майно

Юристи, яких опитало People, пояснили: за відсутності заповіту чи трасту спадкоємицею могла б стати 11-річна Кая, донька Панеттьєрі та Кличка.

Оскільки вона неповнолітня, суд може призначити опікуна для управління спадщиною.

Експерти розглядають її батька як можливого кандидата на цю роль.

За наявності трасту передача майна залежатиме від його умов. У матеріалі People від 18 серпня зазначалося, що про такі документи публічно невідомо.

За поясненням експертів, виплати за екранні роботи та авторські права можуть продовжуватися й після смерті виконавиці.

Гайден Панеттьєрі (фото: Getty Images)

Окрім акторської кар’єри, Панеттьєрі мала досвід роботи в музичних проєктах і відеоіграх. У травні 2026 року вона також видала мемуари про своє життя.

Акторка померла у віці 36 років, за п’ять днів до свого 37-річчя.