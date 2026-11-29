Макс Барських випустив нову композицію "Сьогодні має сенс". Пісня стала продовженням музичної історії "Буде весна", але цього разу артист звертається до переживань українців, які зустрічають чергову зиму в умовах війни.

Детальніше про це пише Wave RBC.UA.

Про що нова пісня Макса Барських

"Сьогодні має сенс" - дев'ятий трек із майбутнього альбому співака, реліз якого запланований на 4 грудня.

Композиція відображає повсякденні переживання українців - повітряні тривоги, відсутність зв'язку, очікування новин і бажання пережити ніч у безпеці.

У тексті артист передає ці відчуття через рядки "небо затягнуто димом, але біля тебе спокійно", "знову глушать сигнал у моєму районі" та інші.

За задумом Барських, нова робота перегукується з його піснею "Буде весна", яка стала музичним відображенням перших місяців повномасштабного вторгнення.

Протет тут у центрі уваги - досвід прожитих років війни, цінність сьогоднішнього дня та людської близькості.

Де прозвучать нові пісні Макса Барських наживо

Нагадаємо, раніше артист анонсував музичне afterparty у Києві. Композиції з майбутнього альбому прозвучать на грудневих концертах у такі дати:

2-3 грудня - !FESTrepublic у Львові;

8-9 грудня - Палац "Україна" в Києві;

10 грудня - Stereo Plaza в Києві.

Повноцінний альбом Барських вийде 4 грудня.