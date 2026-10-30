Син знімався з ним у "Зоряному шляху": що відомо про дітей Патріка Стюарта

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на інтерв'ю актора виданню Irish Independent .

Патрік Стюарт, відомий за ролями капітана Жана-Люка Пікара у "Зоряному шляху" та професора Ксав'є у "Людях Ікс", мав двох дітей - Деніела та Софі. Син також став актором, а донька веде приватне життя. Зірка, який помер 28 жовтня у віці 86 років, публічно говорив і про радість батьківства, і про складні стосунки з уже дорослими дітьми.

Хто мати дітей Патріка Стюарта

Деніел і Софі народилися в першому шлюбі актора - з танцівницею та хореографкою Шейлою Фалконер.

Пара одружилася 1966 року, а 1990-го розлучилася.

Син народився 1967 року, донька - 1972-го. Вони залишилися єдиними дітьми Стюарта.

Згодом він був одружений із продюсеркою Венді Нойс, а 2013 року побрався зі співачкою Санні Озелл.

Деніел Стюарт: грав сина власного батька

20 жовтня Деніелу виповнилося 59 років. Свою акторську кар'єру він розпочав із мінісеріалу "Шака Зулу" 1986 року.

Батько й син неодноразово працювали разом. Деніел з'явився у "Зоряному шляху: Наступне покоління", фільмі Death Train та серіалі Blunt Talk.

У серії "The Inner Light" 1992 року він зіграв Батая - сина персонажа Стюарта в історії про інше життя капітана Пікара.

Кадр з фільму "Зоряний шлях"

З 1999 року Деніел одружений з акторкою Мері Стілваґон Стюарт. У подружжя двоє дітей - син і донька.

У розмові з Metro 2012 року Деніел пояснював, що прагне визнання за власні здібності.

Він розумів, що відоме прізвище допомагає потрапити до професії, але хотів, щоб колеги оцінювали його роботу.

За його словами, батько попереджав про нестабільність акторської кар'єри та необхідність мати сильне бажання працювати, навіть коли ролей немає.

Власне батьківство Деніел будував з урахуванням досвіду дитинства.

"Я хотів більше бути поруч зі своїми дітьми, ніж мій батько був поруч зі мною", - казав він.

Патрік Стюарт з колишньою дружиною і сином (фото: Getty Images)

Деніел також розповідав, що, обираючи роботу, зважає на те, як вона вплине на його сім'ю.

Софі Стюарт: приватне життя та рідкісні виходи з батьком

Софі Александра Стюарт уникає публічності. Водночас раніше вона супроводжувала батька на прем'єрі другого "Форсажу" та церемонії вручення премії Лоуренса Олів'є.

Стюарт згадував, що протягом перших двох років її життя багато доглядав за донькою, поки Шейла працювала.

"Я взяв на себе роль і мами, і тата, і мені це подобалося", - розповідав актор People.

Патрік Стюарт з донькою (фото: Getty Images)

У 2022 році Стюарт розповів People, що перед першими пробами майже нічого не знав про "Зоряний шлях".

Натомість Деніел і Софі добре пам'ятали оригінальний серіал.

Дітей веселило, що батько претендує на роль у знайомій їм історії. Вони нагадали йому, що раніше дивилися її щовечора.

Сам актор тоді впізнавав серіал насамперед за героями в різнокольорових футболках.

Чому актор говорив про віддалення від дітей

Попри спільну професію із сином і теплі спогади про дитинство обох дітей, Стюарт визнавав труднощі у стосунках із ними.

"Між нами практично немає стосунків", - розповідав він Irish Independent у жовтні 2023 року.

Актор визнавав, що ставив роботу вище за сім'ю. Віддалення від дітей залишалося для нього болісною темою.

"Немає жодного дня, коли б це не завдавало мені болю", - говорив Стюарт.

Водночас він був дідусем чотирьох онуків: і Деніел, і Софі мають по двоє дітей.

Актор казав, що намагається надолужувати у спілкуванні з ними те, чого не зміг дати власним дітям.

Про смерть Патріка Стюарта 29 жовтня повідомила його представниця Келлі Буш Новак. Актор помер напередодні у своєму будинку в Лос-Анджелесі.