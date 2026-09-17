Сієнна Міллер вперше за довгий час показала 14-річну доньку

Сієнна Міллер здійснила рідкісний сімейний вихід. 44-річна акторка з'явилася на світовій прем'єрі свого нового серіалу "Війна" разом із 14-річною донькою Марлоу.

Wave RBC.UA розповідає про це з посиланням на Just Jared .

Рідкісний вихід із донькою

Прем'єра відбулася 16 вересня у лондонському Odeon Luxe Leicester Square.

Мама й донька разом позували фотографам на доріжці, що стало особливою подією, адже Міллер нечасто виходить із Марлоу на публічні заходи.

Для прем'єри Сієнна обрала ефектну чорну сукню без бретелей, повністю оздоблену пір'ям.

Сієнна Міллер (фото: Getty Images)

Образ акторка доповнила чорними босоніжками на підборах і зібраним волоссям.

Марлоу, навпаки, зробила ставку на значно більш розслаблений стиль: жовту футболку з принтом вона поєднала з чорною шовковою спідницею міді та балетками.

Під час заходу дівчина не лише позувала разом із мамою, а й спостерігала за її інтерв'ю журналістам.

Сієнна Міллер народила Марлоу у стосунках з актором Томом Старріджем. Пара була разом кілька років і розійшлася у 2015-му.

Сієнна Міллер з донькою (фото: Getty Images)

Про що серіал "Війна"

Новий проєкт HBO та Sky - восьмисерійна юридична драма від Джорджа Кея, автора серіалів "Люпен" і "Викрадення".

У центрі сюжету - дві впливові юридичні фірми Лондона, Cathcarts & Sons та Taylor & Byrne, які опиняються по різні боки гучної справи про розлучення.

Сієнна Міллер зіграла міжнародну кінозірку Карлу Дюваль, яка переживає скандальне розлучення з технологічним магнатом Морганом Гендерсоном у виконанні Домініка Веста.

Їхній конфлікт швидко перетворюється на масштабну юридичну війну, в якій амбіції, зрада та боротьба за репутацію стають не менш важливими за саму справу.

На прем'єрі Міллер підтримали й колеги по серіалу. Серед них були Домінік Вест, Нік Мохаммед, Піп Торренс, Ніна Сосанья, Арчі Рено, Фібі Фокс, Джеймс Макардл та Емма Лерд.

Перший сезон "Війни" стартує 1 жовтня на HBO та HBO Max у США, а у Великій Британії серіал виходитиме на Sky та NOW з 2 жовтня.

При цьому історія не обмежиться одним сезоном. HBO та Sky одразу замовили продовження, а виробництво другого сезону вже триває. Нові епізоди будуть присвячені іншій гучній юридичній справі.