Сієна Міллер показала нові фото з бойфрендом, який на 14 років молодший за неї

Британська акторка Сієнна Міллер поділилася з підписниками особистими моментами з життя. З нагоди 30-річчя свого партнера, актора Олі Гріна, яке він відсвяткував 20 жовтня, зірка опублікувала в Instagram добірку спільних фотографій.

Пара позувала на спільних фото

На світлинах пара позує разом, демонструючи теплі почуття одне до одного. У привітанні Міллер присвятила коханому зворушливі слова, назвавши його найкращим батьком, сином і другом.

Олі Грін (фото: instagram.com/siennathing)

Сієнна Міллер та Олі Грін (фото: instagram.com/siennathing)

Олі Грін з сім'єю (фото: instagram.com/siennathing)

Втім, увагу привернув не лише романтичні фото акторки. На одному з кадрів на її руці помітна каблучка з великим каменем, яка нагадує заручальну прикрасу.

Це викликало інтерес до можливих змін в особистому житті пари, однак сама Сієнна поки не повідомляла про заручини.

Сієнна Міллер та Олі Грін (фото: instagram.com/siennathing)

Стосунки 44-річної Міллер і 30-річного Гріна

Вони тривають уже кілька років. Попри 14-річну різницю у віці, актори побудували міцні стосунки й стали батьками двох спільних дітей.

Міллер також виховує доньку Марлоу від попередніх стосунків із британським актором Томом Старріджем.

Сієнна Міллер та Олі Грін (фото: instagram.com/siennathing)

Міллер старша за Гріна на 14 років, і ця обставина спочатку бентежила акторку. В інтерв'ю вона зізналася, що не планувала починати стосунки з молодшим чоловіком. Проте почуття розвинулися досить швидко, і вона закохалася.

Про заручини публічно вони заговорили після того, як Міллер помітили з каблучкою на безіменному пальці. Тож нова фотографія Сієнни з каблучкою, опублікована з нагоди 30-річчя Гріна, з'явилася вже після того, як пара офіційно підтвердила заручини.