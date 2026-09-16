Ріанна показалася з однорічною донькою Рокі: мама й донька зворушили парними образами

Молодшій доньці Ріанни та A$AP Rocky, Рокі Айріш Майєрс, виповнився один рік. На честь першого дня народження дівчинки родина влаштувала святкування, а одним із головних моментів вечірки стали парні образи іменинниці та її знаменитої мами.

Wave RBC.UA розповідає про це з посиланням на Instagram близької подруги Ріанни Мелісси Форд, яка й показала кадри зі свята.

Ріанна та Рокі одягнулися однаково

День народження Рокі відсвяткували 13 вересня. Для особливого дня мама й донька обрали схожі ніжно-рожеві образи з рюшами та контрастними бантами у горошок.

На одному з фото Ріанна тримає доньку на руках і цілує її в голову.

Співачка доповнила свій рожевий образ чорними колготками та вузькими сонцезахисними окулярами, тоді як у зачісці маленької Рокі з'явилися бантики в тон вбранню.

Ріанна з донькою (фото: instagram.com/badgalriri)

За даними Page Six, для свята мама й донька одягнули створені на замовлення образи Dior.

"З днем народження, Рокі Айріш. Не можу повірити, що тітчина крихітка вже така доросла. Святковий twinning із твоєю прекрасною мамою і моєю сестрою", - написала Мелісса Форд у привітанні.

Як пройшло святкування

На опублікованих кадрах можна побачити й оформлення дитячої вечірки.

Простір прикрасили великою композицією з пастельних повітряних кульок, а серед декорацій була дитяча карусель. Свято пройшло у колі родини та близьких друзів.

Мелісса Форд на святкуванні дня народження Рокі (фото: instagram.com/mdollas11)

Рокі Айріш народилася 13 вересня 2025 року і стала третьою дитиною Ріанни та A$AP Rocky та їхньою першою донькою.

Пара також виховує синів RZA та Riot Rose.

Про народження доньки Ріанна повідомила лише через кілька днів, опублікувавши фото з немовлям і розкривши її незвичне ім'я.

Ще до народження Рокі співачка не приховувала, що мріє про доньку.

У попередніх інтерв'ю вона говорила, що хотіла б мати більше двох дітей і спробувала б ще раз саме заради дівчинки.

Тепер Рокі вже встигла здійснити й перші модні виходи разом із мамою: навесні 2026 року вона з'явилася з Ріанною на обкладинці W Magazine, а під час одного з виходів у Парижі шестимісячну дівчинку одягнули у вінтажний Dior.