Принцеса Євгенія втретє стала мамою: у королівській родині показали немовля

У родині британської принцеси Євгенії та бізнесмена Джека Бруксбенка сталося поповнення. У пари народилася донька, яка стала першою дівчинкою після двох синів.

Детальніше про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Instagram королівської сім'ї.

Що відомо про поповнення

У Букінгемському палаці зазначили, що Євгенія та її чоловік Джек щасливі повідомити про народження доньки.

"Їхні Величності король і королева, а також інші члени королівської родини були раді отримати цю новину", - йшлося у повідомленні.

Принцеса Євгенія також поділилася фотографією доньки в Instagram, написавши, що вони з чоловіком "безмежно закохані у свою дівчинку".

"Джек і я з величезним захопленням раді повідомити про народження донечки! Ми просто безмежно закохані в нашу дівчинку", - зазначила вона.

Ім'я новонародженої поки не оголошували. Дівчинка з'явилася на світ 3 серпня 2026 року о 18:20 у лікарні Лісабона. Вага дитини на момент появи на світ становила близько 2,98 кг.



Що відомо про принцесу Євгенію та її родину

Вони з чоловіком частково проживають в Португалії, тому пологи проходили саме там. Новонароджена дівчинка стала 15-ю у черзі на британський престол.

Сама принцеса посідає 12-те місце у лінії успадкування, а після неї йдуть її троє дітей, серед яких також 5-річний Август Філіп Гоук та 3-річний Ернест Джордж Ронні.

Про третю вагітність онуки Єлизавети II стало відомо у травні 2026 року. Вони з Джеком заручилися у січні 2018 року після семи років стосунків, а у жовтні того ж року одружилися у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку.

Принцеса Євгенія з чоловіком (фото: instagram.com/princesseugenie)

Народження третьої дитини відбулося на тлі непростого періоду для родини Євгенії. Її батько Ендрю Маунтбеттен-Віндзор вкотре опинився у центрі уваги через інтерес до його зв'язків із Джеффрі Епштейном.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року король Чарльз III позбавив свого брата Ендрю королівських титулів та привілеїв, зокрема його виселили з будинку Роял Лодж у Віндзорі.

У лютому 2026-го його заарештували за підозрою у зловживанні службовим становищем під час роботи торговельним представником Великої Британії, коли він міг передавати секретні звіти Епштейну.

Через майже 12 годин Ендрю відпустили. Нині він проживає у маєтку Марш-Фарм у Сандрінгемі.