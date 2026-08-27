Помер Пітер Каллен - легендарний голос Оптімуса Прайма з "Трансформерів"

Помер канадський актор озвучування Пітер Каллен, чий голос протягом десятиліть був нерозривно пов’язаний з Оптімусом Праймом із франшизи "Трансформери". Йому було 85 років.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на The Hollywood Reporter .

Що відомо про смерть Пітера Каллена

Представник актора підтвердив, що він помер 26 серпня у своєму будинку в Лос-Анджелесі. Причину смерті наразі не розголошують.

Родина Каллена повідомила, що він пішов із життя мирно в оточенні близьких.

У зверненні рідні попросили шанувальників ушанувати його пам’ять добрими справами, співчуттям до інших та словами, які стали одним із головних життєвих принципів актора: "Будьте достатньо сильними, щоб бути ніжними".

Голос Оптімуса Прайма на десятиліття

Пітер Каллен уперше озвучив лідера автоботів Оптімуса Прайма в оригінальному анімаційному серіалі "Трансформери", який виходив у 1984-1987 роках.

Згодом він неодноразово повертався до ролі в мультсеріалах, відеоіграх та повнометражних стрічках.

Кадр з фільму "Трансформери: Помста полеглих"

Його голос звучав і у кінофраншизі Майкла Бея, починаючи з фільму "Трансформери" 2007 року.

Каллен продовжив озвучувати Оптімуса Прайма і в наступних частинах, зокрема у "Трансформери: Час звіроботів" 2023 року.

Кого ще озвучував Пітер Каллен

Каллен також багато років був голосом Іа-Іа у проєктах про Вінні-Пуха, озвучував персонажів у "Чіпі і Дейлі", "Качиних історіях", "Вольтроні" та інших анімаційних проєктах.

Крім того, саме він створив характерні звуки прибульця у фільмі "Хижак" 1987 року з Арнольдом Шварценеггером.

У 2023 році Пітер отримав нагороду за життєві досягнення від Національної академії телевізійних мистецтв і наук.

У Пітера Каллена залишилися четверо дітей - Ангус, Клер, Пілар і Клей.

Пітер Каллен (фото: Вікіпедія)