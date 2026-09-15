ONUKA показала свою "Еммі", яку отримала у 2024 році: нагорода має символічне місце

Українська співачка Ната Жижченко, більш відома під сценічним ім’ям ONUKA, нарешті отримала статуетку престижної телевізійної премії Emmy. Wave RBC.UA повідомляє, що нагороду артистка показала у новому відео в Instagram та розповіла, де вирішила її зберігати.

Де буде зберігатись статуетка

Статуетку в Україну привезли музиканти гурту "ДахаБраха". ONUKA вирішила відправити її не просто додому, а до Чернігова - у майстерню свого дідуся на вулиці Фабричній, 12. Для співачки це місце має особливе значення.

Саме тут знімали значну частину українського епізоду документального проєкту Culture Quest британського журналіста та телеведучого Іана Гранта. Випуск був присвячений Україні, а його зйомки відбулися ще у вересні 2022 року - у перші місяці повномасштабної війни.

ONUKA стала продюсеркою українського епізоду та допомагала команді познайомитися з місцевими волонтерами й громадськими організаціями, а також показувала Чернігів. У фільмі зафіксували культурне життя міста та людей, які продовжували працювати й створювати попри війну.

Нагорода опинилась там, де проходили зйомки

У 2024 році український епізод Culture Quest відзначили премією Emmy у категорії Outstanding Daytime Special. Тепер нагорода опинилася саме там, де свого часу проходили зйомки.

Співачка зізналася, що переглядати кадри з того періоду для неї особливо цікаво, адже тоді панували зовсім інші настрої. За її словами, у вересні 2022 року українці жили очікуванням контрнаступу, а навколо відчувався сильний емоційний підйом. У документальному проєкті, зокрема, зберегли атмосферу того часу та прояви українського культурного спротиву.

Для артистки рішення привезти Emmy саме до дідусевої майстерні стало своєрідним символом. Ще кілька років тому вона навряд чи могла уявити, що звичайний чернігівський простір стане місцем зйомок проєкту, який згодом отримає одну з найвідоміших телевізійних нагород у світі.