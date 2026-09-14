Нові деталі смерті Гайден Панеттьєрі: акторку могла вбити одна пігулка
У США продовжують розслідувати раптову смерть Гайден Панеттьєрі. Цього разу стало відомо, що в день трагедії акторка могла прийняти пігулку оксикодону з небезпечною домішкою.
Детальніше про це пише Wave RBC.UA з посиланням на TMZ.
Яку пігулку могла прийняти Гайден Панеттьєрі
Правоохоронці вважають, що вранці в день смерті акторка прийняла пігулку оксикодону, яка, на їхню думку, могла містити фентаніл. Водночас остаточно це ще не підтверджено - очікуються результати токсикологічної експертизи.
За словами джерел, у Панеттьєрі був "давній дилер" у Лос-Анджелесі, який постачав їй рецептурні препарати з чорного ринку, зокрема оксикодон.
Наразі Управління боротьби з наркотиками США (DEA) розслідує можливий зв'язок між акторкою та її постачальником у Лос-Анджелесі. Вони намагаються зрозуміти, чи могла від нього походити пігулка, яку вона прийняла перед смертю.
Що відомо про смерть Гайден Панеттьєрі
Раніше стало відомо, що колишній бойфренд акторки Браян Хікерсон уже спілкувався з представниками DEA. Коли медики прибули до орендованого житла в Грінвіллі, де знайшли Панеттьєрі, він передав правоохоронцям пакет з її рецептурними препаратами.
Хікерсон також намагався врятувати акторку до приїзду медиків - він дав їй препарат для екстреного скасування дії опіоїдів. Однак ні його спроби, ні зусилля лікарів не допомогли.
Гайден померла 16 серпня 2026 року в Грінвіллі, штат Південна Кароліна. Її знайшли непритомною у стані зупинки серця.
Попередня судово-медична експертиза не виявила на тілі ознак травм. Офіційну причину та обставини досі встановлюють.
Панеттьєрі була відома за ролями у серіалах "Герої" та "Нешвілл", а також фільмах франшизи "Крик". Акторка відкрито розповідала про проблеми із залежностями та боротьбу за одужання. У неї також лишилася донька Кая від стосунків з Володимиром Кличком.