Нові деталі смерті Гайден Панеттьєрі: акторку могла вбити одна пігулка

Яку пігулку могла прийняти Гайден Панеттьєрі

Правоохоронці вважають, що вранці в день смерті акторка прийняла пігулку оксикодону, яка, на їхню думку, могла містити фентаніл. Водночас остаточно це ще не підтверджено - очікуються результати токсикологічної експертизи.

За словами джерел, у Панеттьєрі був "давній дилер" у Лос-Анджелесі, який постачав їй рецептурні препарати з чорного ринку, зокрема оксикодон.

Наразі Управління боротьби з наркотиками США (DEA) розслідує можливий зв'язок між акторкою та її постачальником у Лос-Анджелесі. Вони намагаються зрозуміти, чи могла від нього походити пігулка, яку вона прийняла перед смертю.

Панеттьєрі могла прийняти таблетку з фентанілом (фото: Getty Images)

Що відомо про смерть Гайден Панеттьєрі

Раніше стало відомо, що колишній бойфренд акторки Браян Хікерсон уже спілкувався з представниками DEA. Коли медики прибули до орендованого житла в Грінвіллі, де знайшли Панеттьєрі, він передав правоохоронцям пакет з її рецептурними препаратами.

Хікерсон також намагався врятувати акторку до приїзду медиків - він дав їй препарат для екстреного скасування дії опіоїдів. Однак ні його спроби, ні зусилля лікарів не допомогли.

Гайден померла 16 серпня 2026 року в Грінвіллі, штат Південна Кароліна. Її знайшли непритомною у стані зупинки серця.

Попередня судово-медична експертиза не виявила на тілі ознак травм. Офіційну причину та обставини досі встановлюють.

Панеттьєрі була відома за ролями у серіалах "Герої" та "Нешвілл", а також фільмах франшизи "Крик". Акторка відкрито розповідала про проблеми із залежностями та боротьбу за одужання. У неї також лишилася донька Кая від стосунків з Володимиром Кличком.