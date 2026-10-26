Ніколь Кідман знялася для Vogue у бюстгальтері Chanel і блискучих джинсах

Голлівудська акторка Ніколь Кідман стала героїнею обкладинки нового випуску Vogue Australia. У фотосесії 59-річна зірка постала в ефектних образах, а в інтерв’ю поділилася особистими історіями про материнство.

Як повідомляє Wave RBC.UA з посиланням на Vogue , Кідман відверто розповіла про те, як поєднує акторську кар’єру з вихованням дітей.

Ефектні образи

Для фотосесії, автором якої став фотограф Лаклан Бейлі, Ніколь приміряла вбрання французького Модного дому.

На одному зі знімків акторка позує в чорному бюстгальтері Chanel та блискучих джинсах. На фото акцент зроблено на підтягнутій фігурі зірки та кубиках її преса.

У свої 59 років Ніколь Кідман має струнку, підтягнуту фігуру, яку підкреслюють сміливі образи для фотосесії. Акторка демонструє рельєфний прес і спортивну форму, а її впевненість перед камерою додає знімкам особливої виразності.

Ніколь Кідман (фото: instagram.com/VogueAustralia)

Ніколь Кідман (фото: instagram.com/VogueAustralia)

Діти для зірки на першому місці

Зірка зізналася, що не вірить у можливість бути ідеальною в усьому. Натомість для неї важливо докладати максимум зусиль і давати близьким відчуття безумовної підтримки.

"Досконалості не існує в жодній сфері. Ти робиш усе, що можеш, і намагаєшся викладатися на повну, навіть якщо розумієш, що ніколи не будеш ідеальною", - пояснила акторка.

Ніколь Кідман (фото: instagram.com/VogueAustralia)

За словами Кідман, вона постійно нагадує донькам, що вони залишаються її головним пріоритетом. Навіть під час роботи на знімальному майданчику акторка готова відкласти справи, якщо дітям потрібна її увага.

"Вони можуть зателефонувати мені на знімальний майданчик, і якщо я зайнята, але потрібна їм, я завжди буду поруч. Знати, що ти - абсолютний пріоритет і що тебе поставлять на перше місце, коли це справді необхідно - для мене і є любов", - поділилася зірка.

Ніколь Кідман (фото: instagram.com/VogueAustralia)

Чому Кідман не відповідає на повідомлення

Не оминули в інтерв’ю й повсякденних звичок акторки. Кідман розповіла, що не належить до людей, які миттєво відповідають на повідомлення. Вона досить пасивно користується телефоном і часом забуває повернутися до прочитаних листувань.

Щоб виправити ситуацію, Ніколь опанувала простий цифровий прийом: після прочитання повідомлення вона позначає його як непрочитане. Так на екрані знову з’являється індикатор, який нагадує про необхідність відповісти.

Ніколь Кідман (фото: instagram.com/VogueAustralia)

Ніколь Кідман (фото: instagram.com/VogueAustralia)