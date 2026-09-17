Міллі Боббі Браун та Джейк Бонджові стали батьками вдруге - ЗМІ

Зіркова пара вдалася до усиновлення і раніше натякала на поповнення
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та син легендарного музиканта Джейк Бонджові вдруге стали батьками. Подружжя усиновило ще одну дитину.
Що відомо про поповнення в родині, розповідає Wave RBC.UA з посиланням на People.
Про те, що подружжя усиновило другу дитину, виданню підтвердило джерело. Самі акторка та її чоловік поки не коментували зміни.
Перша дитина у них також з'явилася завдяки усиновленню. У серпні 2025 року подружжя повідомило, що стало батьками дівчинки.
"Цього літа ми прийняли в нашу сім'ю нашу маленьку донечку завдяки усиновленню. Ми неймовірно раді розпочати цей прекрасний новий етап батьківства в спокої та приватності. І ось нас уже троє", - написала тоді Браун в Instagram.
Ім'я та особистість першої доньки пара не розкривала, намагаючись максимально захистити приватність дитини.
Міллі Боббі Браун з донькою (фото: instagram.com/milliebobbybrown)
Непрямий натяк на те, що зіркова сім'я могла збільшитися, з'явився на початку вересня. Тоді акторка опублікувала відео з сімейної поїздки до Доломітових Альп в Італії.
На кадрах Міллі тримає на руках свою старшу доньку, а Джейк йде поруч із начебто переноскою для немовляти на грудях. Обличчя дитини в кадрі не видно.
Браун на прогулянці з чоловіком (кадр з відео)
Ще до появи другої дитини Браун розповідала про своє ставлення до усиновлення. У червні 2026 року в подкасті Not Gonna Lie with Kylie Kelce вона зізналася, що хотіла усиновити дитину ще з дитинства.
Водночас Браун зазначала, що не протий також народити дитину сама. Вона наголошувала, що бажання усиновити дітей не означає, що вагітність не входить до її планів.
"Усиновлення - це любов, усиновлення - це назавжди", - сказала вона.
Вони почали зустрічатися у 2021 році, а вперше офіційно з'явилися разом на публічному заході у 2022-му. Наступного року Міллі та Джейк оголосили про заручини.
У травні 2024-го вони таємно одружилися на приватній церемонії за участю найближчих родичів. Через кілька місяців влаштували ще одне весілля - цього разу масштабнішу церемонію в Італії.