Міллі Боббі Браун та Джейк Бонджові стали батьками вдруге - ЗМІ
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Міллі Боббі Браун та Джейк Бонджові стали батьками вдруге - ЗМІ

Зіркова пара вдалася до усиновлення і раніше натякала на поповнення

Автор: Сюзанна Аль Маріді
Фото: Міллі Боббі Браун та Джейк Бонджові (фото: Getty Images)
Дата: 17 вересня 2026

Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та син легендарного музиканта Джейк Бонджові вдруге стали батьками. Подружжя усиновило ще одну дитину.

Що відомо про поповнення в родині, розповідає Wave RBC.UA з посиланням на People.

Що відомо про поповнення в родині Міллі Боббі Браун

Про те, що подружжя усиновило другу дитину, виданню підтвердило джерело. Самі акторка та її чоловік поки не коментували зміни.

Перша дитина у них також з'явилася завдяки усиновленню. У серпні 2025 року подружжя повідомило, що стало батьками дівчинки.

"Цього літа ми прийняли в нашу сім'ю нашу маленьку донечку завдяки усиновленню. Ми неймовірно раді розпочати цей прекрасний новий етап батьківства в спокої та приватності. І ось нас уже троє", - написала тоді Браун в Instagram.

Ім'я та особистість першої доньки пара не розкривала, намагаючись максимально захистити приватність дитини.

Міллі Боббі Браун та Джейк Бонджові стали батьками вдруге - ЗМІМіллі Боббі Браун з донькою (фото: instagram.com/milliebobbybrown)

Браун натякнула на поповнення в родині?

Непрямий натяк на те, що зіркова сім'я могла збільшитися, з'явився на початку вересня. Тоді акторка опублікувала відео з сімейної поїздки до Доломітових Альп в Італії.

На кадрах Міллі тримає на руках свою старшу доньку, а Джейк йде поруч із начебто переноскою для немовляти на грудях. Обличчя дитини в кадрі не видно.

Міллі Боббі Браун та Джейк Бонджові стали батьками вдруге - ЗМІБраун на прогулянці з чоловіком (кадр з відео)

Акторка давно мріяла про усиновлення

Ще до появи другої дитини Браун розповідала про своє ставлення до усиновлення. У червні 2026 року в подкасті Not Gonna Lie with Kylie Kelce вона зізналася, що хотіла усиновити дитину ще з дитинства.

Водночас Браун зазначала, що не протий також народити дитину сама. Вона наголошувала, що бажання усиновити дітей не означає, що вагітність не входить до її планів.

"Усиновлення - це любов, усиновлення - це назавжди", - сказала вона.

Що відомо про стосунки пари

Вони почали зустрічатися у 2021 році, а вперше офіційно з'явилися разом на публічному заході у 2022-му. Наступного року Міллі та Джейк оголосили про заручини.

У травні 2024-го вони таємно одружилися на приватній церемонії за участю найближчих родичів. Через кілька місяців влаштували ще одне весілля - цього разу масштабнішу церемонію в Італії.

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