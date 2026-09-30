MamaRika повідомила про проблеми з голосом: "Майже тиждень мовчу"

Українська співачка MamaRika повідомила про проблеми з голосом. Через вірусну інфекцію артистка вже кілька днів майже не розмовляє, щоб дати голосовим зв’язкам час на відновлення.

Wave RBC.UA повідомляє, що про стан свого здоров’я виконавиця розповіла в Instagram.

Чому виникли проблеми з голосом

За словами MamaRika, вона захворіла на вірусну інфекцію, яка позначилася на її голосі. Через це співачці довелося максимально обмежити розмови й фактично перейти на голосовий спокій.

Артистка зізналася, що зараз навіть звичайна розмова дається їй непросто. Тому вона планує й надалі берегти голос, доки не відчує помітного покращення.

"Я десь хапанула вірусняк, який вражає голосові зв'язки. Тому вже майже тиждень мовчу і далі буду, поки не стане легше говорити, бо зараз мені прям це дається складно", - розповіла MamaRika.

MamaRika повідомила про проблеми з голосом (фото: instagram.com/mamarika_officia)

Незадовго до цього співачка виступила у Празі. Після концерту вона вирушила на відпочинок до Криту, де зараз намагається відновитися та уникати зайвого навантаження.

Виконавиця сподівається, що спокійний відпочинок біля моря допоможе їй швидше повернутися до звичного самопочуття та відновити голос.

Що відомо про співачку

Додамо, що MamaRika - українська співачка, справжнє ім’я якої Анастасія Кочетова. Артистка розпочала музичну кар’єру ще під псевдонімом Еріка, а згодом змінила сценічне ім’я на MamaRika.

Співачка відома своїми поп- та R&B-композиціями й активно спілкується з прихильниками в соцмережах. Вона також часто розповідає про особисте життя, материнство та творчість.

MamaRika одружена з шоуменом Сергієм Середою, разом вони виховують сина Давида.