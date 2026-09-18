"Кохає, але не зовсім": Дантес і Дорофєєва зустрілися на шоу після розлучення
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"Кохає, але не зовсім": Дантес і Дорофєєва зустрілися на шоу після розлучення

Вони несподівано зустрілися на одному знімальному майданчику та обмінялися жартами про соцмережі й минулі стосунки.

Автор: Тетяна Самарук
Фото: Надя Дорофєєва та Володимир Дантес (фото: facebook.com_nadya.dorofeeva)
Дата: 18 вересня 2026

Володимир Дантес та Надя Дорофєєва, які оголосили про розрив у 2022 році, нещодавно знову опинилися разом на одному знімальному майданчику. Артисти перетнулися під час зйомок шоу: Дантес цього разу був ведучим, а Дорофєєва прийшла на програму, як гість.

Wave RBC.UA повідомляє, що подробицями їхньої розмови поділився музичний оглядач Роман Бутурлакін в Telegram.

Про що говорили

Після завершення стосунків колишнє подружжя рідко з'являлося разом у публічному просторі. Цього разу їхня зустріч не обмежилася формальним спілкуванням - знаменитості встигли обмінятися кількома жартівливими репліками.

За словами Бутурлакіна, Дантес вирішив пожартувати про нещодавні проблеми Дорофєєвої з голосом.

"Я знаю, що у Наді пропав голос, бо підписаний на неї", - заявив артист.

Втім, співачка одразу звернула увагу на нестиковку: за її словами, Дантес на неї не підписаний. На це він із гумором відповів: "Ти що, слідкуєш за мною?"

Далі розмова перейшла до творчості Дорофєєвої. Коли артистка сказала, що любить співати пісні про колишніх, Дантес не проґавив нагоди пожартувати з цього приводу.

Він обіграв назву одного з відомих хітів співачки та сказав: "Співачка, яка "Кохає, але не зовсім".

&quot;Кохає, але не зовсім&quot;: Дантес і Дорофєєва зустрілися на шоу після розлученняДіалог Дантеса та Дорофєєвої (фото: скриншот)

Так несподівана зустріч колишніх закінчилася взаємними підколами та жартами. Судячи з їхнього діалогу, артисти змогли зберегти легкий тон спілкування попри завершення особистих стосунків.

Що відомо про їхній шлюб

Володимир Дантес та Надя Дорофєєва були разом близько десяти років. Їхні стосунки розпочалися у 2011 році, а вже 8 липня 2015 року артисти зіграли весілля.

Упродовж шлюбу Дантес і Дорофєєва були однією з найвідоміших пар українського шоубізнесу. Вони разом з'являлися на публічних заходах, ділилися подробицями особистого життя та підтримували одне одного в кар'єрі.

На початку 2022 року пара вирішила розійтися. Про це артисти публічно повідомили 18 березня, пояснивши, що їхні стосунки завершилися ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Після розставання колишні партнери почали нові стосунки. Дорофєєва згодом вийшла заміж за музиканта та ресторатора Мішу Кацуріна.

&quot;Кохає, але не зовсім&quot;: Дантес і Дорофєєва зустрілися на шоу після розлучення&quot;Кохає, але не зовсім&quot;: Дантес і Дорофєєва зустрілися на шоу після розлученняНадя Дорофєєва та Міша Кацурін (фото: instagram.com.mozgientertainment)

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