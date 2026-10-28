Кім Кардаш’ян знялася в новій рекламі SKIMS разом із чотирма сестрами

Кім Кардаш’ян залучила своїх сестер Кайлі Дженнер, Кендалл Дженнер, Хлої Кардаш’ян і Кортні Кардаш’ян до нової святкової кампанії свого бренду SKIMS. Wave RBC.UA повідомляє, що у фотосесії знаменитості приміряли спідню білизну та домашній одяг, створивши затишний настрій напередодні свят.

Як пройшла зйомка

У новій зйомці сестри позували разом і демонстрували речі з асортименту SKIMS - від білизни до піжам. Кампанія об’єднала всіх п’ятьох сестер, які регулярно привертають увагу публіки своїми спільними появами та проєктами.

Для Кім Кардаш’ян це ще одна можливість залучити до просування бренду свою знамениту родину.

Святкова кампанія продовжує традицію бренду представляти сезонні колекції за участю відомих облич і робити акцент на одязі для особливих моментів та затишних днів удома.

Кім Кардаш’ян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Кім Кардаш’ян знялася у кампанії SKIMS разом із сестрами (фото: instagram.com/kimkardashian)

Кім Кардаш’ян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Кім Кардаш’ян знялася у кампанії SKIMS разом із сестрами (фото: instagram.com/kimkardashian)

Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kimkardashian)

Кортні Кардаш’ян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Хлоя Кардаш’ян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Що відомо про бренд SKIMS

SKIMS - американський бренд одягу, заснований Кім Кардаш’ян разом із підприємцем Єнсом Греде у 2019 році.

Спочатку марка спеціалізувалася на коригувальній білизні, однак згодом розширила асортимент і почала випускати спідню білизну, піжами, домашній одяг, базові речі та спортивні колекції.

Однією з особливостей SKIMS є широкий вибір розмірів, відтінків і моделей, покликаних відповідати різним типам фігури. Бренд робить акцент на комфорті, функціональності та мінімалістичному дизайні. Його впізнаваними елементами стали нейтральна палітра, м’які тканини та лаконічні силуети.

Для просування SKIMS Кім Кардаш’ян регулярно залучає знаменитостей, моделей і представників попкультури. У рекламних кампаніях бренду з’являлися, зокрема, Меган Фокс, Лана Дель Рей і Льюїс Гамільтон.

SKIMS також співпрацював із командою США перед Олімпійськими та Паралімпійськими іграми в Парижі 2024 року, представивши колекцію спідньої білизни, домашнього одягу та одягу для сну.

Кім Кардаш’ян залишається його ключовою публічною представницею та бере участь у формуванні візуальної концепції марки.