Кара Делевінь і Джордан Ферстман поцілувалися на прем'єрі фільму у Нью-Йорку

Британська модель і акторка Кара Делевінь та американський актор Джордан Ферстман привернули увагу фотографів на прем'єрі нового фільму Club Kid.

Як повідомляє Wave RBC.UA, зірки, які зіграли разом у стрічці, поцілувалися просто на червоній доріжці.

Зіркові актори позували разом

Прем'єрний показ відбувся ввечері 29 жовтня в кінотеатрі Regal Union Square у Нью-Йорку.

Під час позування перед камерами Делевінь і Ферстман поцілувались, а фотографи зафіксували цей момент. Актори також охоче позували разом, демонструючи близькість.

На прем'єрі до них приєдналися інші учасники акторського складу: Реджі Абсолом, Коллін Кемп, Місс Бенні, Аляска Райлі та Джек Кемерон Кей.

Кара Делевінь та Джордан Ферстман (фото: Getty Images)

Образ акторки

На нью-йоркській прем'єрі Club Kid Кара Делевінь обрала образ із колекції Erdem весна-літо 2027, зробивши ставку на складні фактури та об'ємний силует.

Акторка з'явилася в сорочці з фактурної тканини кольору слонової кістки. Образ доповнював чорний жакет, який додавав вбранню театральності та виразного контрасту.

Особливу увагу привертав скульптурний комір із піднятими деталями біля шиї. Волосся Кара зібрала, залишивши попереду укладену хвилю, а макіяж виконала з акцентом на виразний погляд.

Кара Делевінь (фото: Getty Images)

Про що фільм "Club Kid"

Це нова комедійна стрічка студії A24, яка розповідає про нью-йоркського організатора вечірок. Його звичне життя, сповнене нічних розваг і гучних подій, змінюється після несподіваної появи десятирічного сина, про існування якого чоловік раніше не знав.

Джордан Ферстман не лише виконав головну роль, а й написав сценарій та дебютував як режисер повнометражного фільму. Окрім нього та Кари Делевінь, у стрічці знялися Дієго Кальва, Кірбі Гауелл-Баптіст і Реджі Абсолом.

Американський прокат фільму запланований на 6 листопада 2026 року.