У Каліфорнії вшанували Гайден Панеттьєрі: хто був на церемонії, а кого не запросили

Хто прийшов вшанувати Гайден Панеттьєрі

Церемонія відбулася ввечері в суботу, 19 вересня, у Malibu Pacific Church у Каліфорнії. Місце біля узбережжя рідні обрали не просто так - Гайден любила океан і китів.

Серед гостей були Періс Гілтон, Еван Росс, Конні Бріттон, Чарльз Естен, Леннон Стелла, Джонатан Джексон, Беверлі Д'Анджело, Кемерон Річардсон, Сторм Сантос, Керолайн Д'Амор та Рубі Роуз.

На заході також були присутні колеги зірки за серіалом "Нешвілл". Конні Бріттон та Чарльз Естен виступили з промовами, а Естен разом із музикантами виконав одну з пісень акторки з серіалу.

За словами джерела, церемонія була "емоційною та красивою". Перед початком гості спостерігали за випуском білих голубів біля церкви, після чого вирушили всередину на основну частину заходу.

Усередині розмістили табличку з фотографією Панеттьєрі у купальнику, де вона усміхається на борту човна.

"Вшановуємо життя та спадщину Гайден Панеттьєрі", - написали на знімку.

Батько акторки, Алан "Скіп" Панеттьєрі, теж відвідав захід. На церемонії він був у костюмі з гавайською квітковою гірляндою на шиї.

Кого не було на церемонії вшанування

Мати Гайден, Леслі Фогель, не була присутня. Раніше повідомлялося, що її нібито не запросили, однак джерело, близьке до жінки, це заперечило. Вона не прийшла через сімейну ситуацію.

Не запросили скандального бойфренда Панеттьєрі Браяна Хікерсона та його брата Зака. Вони були присутні в орендованому житлі в Південній Кароліні, де 16 серпня її знайшли непритомною. Джерела зазначили, що брати з розумінням поставилися до такого рішення.

Також не відомо, чи був залучений до церемонії Володимир Кличко. За даними Page Six, колишнього нареченого Гайден та їхню 11-річну доньку Каю "не сфотографували під час заходу". Раніше ми писали, як боксер відреагував на трагічну смерть мами своєї доньки.