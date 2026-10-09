Як у моторошній казці: Хлої Кардаш'ян прикрасила будинок до Геловіну

Біля входу до будинку зірки з’явилися рухомі фігури Джека Скеллінгтона, гарбузи, скелети та машина для створення туману
Хлої Кардаш'ян розпочала підготовку до Геловіну за кілька тижнів до свята. Зірка реаліті-шоу показала, як цього року оформила вхід до свого будинку в Каліфорнії.
Який вигляд має святковий декор Хлої та які елементи вона повторює вже не перший рік, розповідає Wave RBC.UA з посиланням на Instagram знаменитості.
Фотографіями та відео декорацій Кардаш'ян поділилася в Stories 8 жовтня.
Центральним елементом композиції став вхід до будинку, оформлений у червоних тонах.
Навколо дверей розмістили скелети, гарбузи різних розмірів, гілки та осіннє листя.
Декорації доповнили червоним освітленням і штучним туманом, для якого встановили спеціальну машину.
З обох боків від входу з'явилися дві великі рухомі фігури Джека Скеллінгтона, головного героя анімаційного фільму "Жах перед Різдвом".
Відео з ними Кардаш'ян супроводила композицією "Це Геловін" із мультфільму.
На одному з кадрів також можна побачити доньку Хлої, восьмирічну Тру, яка ввечері катається біля будинку на самокаті.
Над оформленням працювала компанія Butterfly Floral, що спеціалізується на декоруванні приватних і зіркових подій.
Це не перший Геловін, на якому Хлої використовує образ героя "Жаху перед Різдвом".
У 2024 році біля її будинку вже встановлювали дві великі фігури Джека Скеллінгтона, оточені гарбузами, привидами та павутинням.
Тоді Кардаш'ян пояснювала, що обрала тему насамперед заради дітей, яким подобається цей персонаж.
У 2025 році вона відмовилася від надто моторошного оформлення на користь спокійнішої осінньої композиції з білими й помаранчевими гарбузами, сухим листям і гілками.
Цьогоріч зірка повернулася до більш театрального варіанта, додавши рухомі фігури, червоне освітлення та густий туман.
Хлої виховує двох дітей від колишнього партнера, баскетболіста Трістана Томпсона: восьмирічну доньку Тру та чотирирічного сина Татума.
Зірка регулярно влаштовує для дітей і численних племінників тематичні свята.
Однією із сімейних традицій стала щорічна вечірка, під час якої молодші представники родини Кардаш'ян-Дженнер розмальовують гарбузи, створюють святкові поробки та готують геловінські частування.