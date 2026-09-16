Глорія Гейнор заспівала українською разом із Наталією Холоденко

Американська співачка Глорія Гейнор, чий хіт I Will Survive став одним із найвідоміших диско-гімнів у світі, заспівала українською під час зустрічі з психологинею Наталією Холоденко.

Wave RBC.UA розповідає про це з посиланням на допис Наталії Холоденко в Instagram .

На відео, яке вона опублікувала у соцмережах, Гейнор у певний момент переходить на українську та виконує ключову фразу з приспіву - "Я буду жити".

Як розповіла Холоденко, зустріч відбулася у будинку співачки, де українка записувала з нею інтерв’ю.

За словами психологині, музичний момент не планували заздалегідь - ініціатива виникла вже під час розмови.

"Спочатку я навіть не наважувалася мріяти про це, але Глорія сама запропонувала заспівати", - зазначила Холоденко.

Особливо емоційним для неї став момент, коли світова зірка спробувала виконати частину композиції українською.

"У мене побігли мурашки по шкірі. Яка неймовірна честь для України!" - написала вона.

Холоденко також наголосила, що для неї важливо бачити, як українська мова дедалі частіше звучить у виконанні світових артистів.

"Сьогодні це одна фраза. Але колись ми не могли цього уявити!" - додала вона.

Що Холоденко розповіла про зустріч із легендою

Українська психологиня поділилася і враженнями від особистого спілкування зі співачкою.

За її словами, під час зустрічі вона особливо гостро відчула, наскільки багато людей у світі пов’язують музику Гейнор із силою переживати складні періоди.

"Глорія Гейнор - справжня легенда світової музики та неймовірно тепла, щира та відкрита людина", - написала Холоденко.

Вона також подякувала артистці за підтримку та співчуття до України.

Чим відома I Will Survive

I Will Survive вийшла у 1978 році та стала головним хітом у кар'єрі Глорії Гейнор.

Композиція розповідає про жінку, яка після болісного розриву знаходить у собі сили почати життя заново.

У 1979 році пісня очолила Billboard Hot 100, а згодом принесла Гейнор "Греммі" у категорії найкращого диско-запису.

За десятиліття I Will Survive перетворилася на гімн стійкості та здатності рухатися далі після складних випробувань.