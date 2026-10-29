Джіджі Хадід вийшла на прогулянку Нью-Йорком у вінтажному шкіряному жакеті
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Джіджі Хадід вийшла на прогулянку Нью-Йорком у вінтажному шкіряному жакеті

Модель прогулялася Нью-Йорком у вінтажному шкіряному жакеті та сірому трикотажному комплекті

Автор: Тетяна Самарук
Фото: Джіджі Хадід (фото: instagram.com/backgrid_usa)
Дата: 29 жовтня 2026

Американська модель Джіджі Хадід провела час у Нью-Йорку, де її помітили під час прогулянки районом Ноліта та Нохо після відвідування власного магазину одягу Guest In Residence.

Wave RBC.UA повідомляє, що модель була в яскравому об'ємному шкіраному жакеті.

Стильний образ

У центрі образу Джіджі Хадід - об’ємний шкіряний жакет коричнево-гірчичного відтінку з ефектом зістареної шкіри. Модель обрала подовжений силует із широкими плечима, накладними кишенями та ґудзиками. Нерівномірне забарвлення й потертості надають жакету вінтажного характеру.

Хадід поєднала його із сірим трикотажним комплектом - кардиганом на ґудзиках і штанами, а під низ одягла білу футболку. Образ доповнили вузькі окуляри в чорній оправі, намиста та шкіряні сумки.

Контраст між фактурною шкірою й м’яким трикотажем створив невимушений осінній образ із вінтажними акцентами.

Джіджі Хадід вийшла на прогулянку Нью-Йорком у вінтажному шкіряному жакеті
Джіджі Хадід (фото: instagram.com/backgrid_usa)
Джіджі Хадід вийшла на прогулянку Нью-Йорком у вінтажному шкіряному жакеті
Джіджі Хадід (фото: instagram.com/backgrid_usa)

Історія бренду акторки

Візит до магазину став приводом згадати про fashion-проєкт Хадід, який вона заснувала у 2022 році. Бренд Guest In Residence спеціалізується на кашеміровому одязі та базових речах, що поєднують комфорт із сучасним дизайном.

Магазин Guest In Residence розташований на Бонд-стріт у районі Нохо. У колекціях марки - кашемірові светри, кардигани та інші речі для повсякденного гардероба. Хадід розвиває бренд паралельно з модельною кар’єрою, поєднуючи роботу перед камерою з підприємництвом.

Guest In Residence - модний бренд, який Джіджі Хадід заснувала у вересні 2022 року.

Ідея Guest In Residence пов’язана з особистою історією моделі. Коли Хадід переїхала до Нью-Йорка в підлітковому віці, батьки передали їй свої кашемірові светри. Ці речі стали для неї прикладом одягу, який зберігає сентиментальну цінність і може служити роками.

Саме тому концепція бренду будується навколо речей, які хочеться носити довго, берегти й передавати наступним поколінням. Назва Guest In Residence відображає ідею, що ми лише тимчасові власники одягу, який може мати власну історію ще до того, як потрапить до нашого гардероба.

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