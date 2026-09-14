Бреда Пітта помітили на побаченні з молодшою на 29 років дівчиною

62-річний Бред Пітт відвідав фінал жіночого одиночного розряду Відкритого чемпіонату США з тенісу в Нью-Йорку. Він був разом зі своєю коханою - 33-річною дизайнеркою ювелірних прикрас Інес де Рамон.

Wave RBC.UA повідомляє, що зіркова пара потрапила до об’єктивів камер під час матчу, а спільні кадри опублікували в офіційному Instagram -акаунті US Open.

Стильні образи пари

Для виходу на тенісний турнір Бред Пітт обрав невимушений образ: ніжно-блакитне поло, сині джинси та бейсболку, яку одягнув козирком назад. Актор також доповнив вбрання окулярами-авіаторами, годинником і прикрасами.

Інес де Рамон з’явилася на трибунах у вінтажній сукні Dior на тонких бретелях. Вбрання прикрашав принт, що нагадує газетні сторінки. Образ вона доповнила чорними окулярами, годинником і каблучками, а волосся залишила розпущеним.

Під час матчу Пітт і де Рамон сиділи поруч та разом стежили за грою.

Бред Пітт та Інес де Рамон (фото: instagram.com/usopen)

Що відомо про їхні стосунки

Бред Пітт та Інес де Рамон разом близько чотирьох років. Вперше їх помітили як пару на публічному заході в листопаді 2022 року - вони разом відвідали концерт Боно.

Відтоді знаменитості періодично з’являються разом на світських заходах, однак подробицями особистого життя не надто діляться.

Раніше у ЗМІ з’являлися припущення, що Пітт нібито вже освідчився де Рамон. Водночас інші джерела стверджували, що пара не поспішає з весіллям.

Додамо, що Інес де Рамон - не лише партнерка Бреда Пітта, а й успішна професіоналка у сфері ювелірного бізнесу. Вона володіє чотирма мовами - англійською, іспанською, французькою та німецькою.

Окрім професійної діяльності, Інес цікавиться велнесом та здоровим способом життя. Вона має сертифікацію тренерки з інтегративного харчування, тож тема балансу між самопочуттям і способом життя є однією з її професійних сфер інтересів.