Що сказав Пітт про нового Джеймса Бонда

Під час прем'єри фільму "Нові злощасні пригоди Кліффа Бута" Пітту повідомили, що Паттінсона офіційно обрали наступним виконавцем ролі Джеймса Бонда.

На цю новину актор відреагував позитивно. Він не приховував захоплення колегою.

"Мені дуже подобається ця ідея. Мені подобається те, що він робить. Мені подобається, що він обирає. Я вважаю, що він - справжній професіонал", - сказав він.

Бред Пітт позитивно оцінив нового Бонда (фото: Getty Images)

Крім того, актор зізнався, чи погодився б зіграти лиходія у новому фільмі з про відомого шпигуна. Він згадав Хав'єра Бардема, який втілив антагоніста Рауля Сілву у фільмі "007: Координати "Скайфолл"".

"Я б хотів це зробити. Мій друг Хав’єр так чудово з цим впорався. Це висока планка, але я візьмуся за це", - відповів Пітт.



Що відомо про нового Джеймса Бонда

Нагадаємо, 16 листопада 2026 року студія Amazon MGM Studios офіційно оголосила Роберта Паттінсона новим виконавцем ролі Джеймса Бонда. Він стане сьомим шпигуном після Деніела Крейґа, який востаннє з'явився в образі агента 007 у фільмі "Не час помирати" (2021).

Режисером наступного фільму про Бонда стане Дені Вільньов, відомий роботою над "Дюною" та трилеру "Той, хто біжить по лезу 2049". Сценарій напише Стівен Найт, творець серіалу "Гострі картузи". Продюсерами виступлять Емі Паскаль і Девід Гейман.