Бред Пітт і Анджеліна Джолі досягли позасудової домовленості у багаторічній суперечці щодо французької виноробні Château Miraval.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Daily Mail .

Що йдеться у спільній заяві Пітта та Джолі

Представники акторів поширили звернення 25 листопада. У ньому колишнє подружжя підтвердило врегулювання суперечки та оголосило, що більше не обговорюватиме її публічно.

"Ми врегулювали суперечку поза судом у найкращих інтересах нашої сім’ї та більше не коментуватимемо це", - йдеться в заяві.

Окремо Пітт і Джолі наголосили, що коментарі в медіа з посиланням на "джерела" не походять від них чи людей із їхнього близького оточення.

Фінансових та інших умов домовленості сторони не оприлюднили.

Бред Пітт і Анджеліна Джолі (фото: Getty Images)

Через що виникла суперечка за виноробню

Конфлікт розгорнувся після того, як 2021 року Джолі продала свою частку Château Miraval компанії Tenute del Mondo - винному підрозділу Stoli Group.

У 2022 році Пітт подав позов. Він стверджував, що між ними існувала домовленість: жоден не продаватиме свою частку без згоди іншого.

Джолі заперечувала, що потребувала його дозволу на продаж, і подала зустрічний позов.

Маєток на півдні Франції мав для акторів і особисте значення: саме там вони одружилися 2014 року.

Нинішня домовленість врегулювала їхні взаємні претензії. Водночас, за даними HELLO!, окремий судовий спір Пітта з бізнесменом Юрієм Шефлером та його компанією триває.

Як бізнесовий конфлікт пов’язаний із розривом пари

Під час розгляду справи юристи Джолі заявляли, що переговори про продаж її частки Пітту зірвалися через запропоновану угоду про нерозголошення.

За версією сторони акторки, документ обмежував би її можливість публічно говорити про звинувачення в насильстві щодо неї та дітей.

У зустрічному позові Джолі також описала ймовірний інцидент на борту приватного літака у вересні 2016 року. Вона звинуватила Пітта у фізичному та словесному насильстві під час польоту.

Пітт заперечував звинувачення в насильстві. Після розслідування кримінальних обвинувачень проти нього не висунули.

Невдовзі після того польоту Джолі подала на розлучення. Угоду про його завершення актори уклали у грудні 2024 року, однак суперечка навколо виноробні продовжувалася.