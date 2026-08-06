Анатоліч чесно сказав, що думає про Яму, Лободу та відповідальність українських зірок

Телеведучий Анатолій Анатоліч пояснив, за яких умов не засуджує вибір жити за кордоном, та яку відповідальність несуть зірки перед своєю аудиторією. Він зізнався, чому став "неофіційним адвокатом" Лободи та чи підтримує з нею стосунки.

Що думає про Влада Яму і відповідальність зірок

Анатоліч зазначив, що не вважає неправильним сам факт життя українців за кордоном. Водночас для нього є неприйнятною ситуація, коли публічні люди приїжджають для заробітку, а потім знову залишають країну.

"Якщо ти живеш там, заробляєш там, це нормально. А коли приїжджаєш, тут заробив грошей і поїхав туди їх знову витрачати, то з цим я не погоджуюсь. Я вважаю це нечесним щодо твоєї аудиторії, до людей, які тебе тут люблять", - пояснив він.

Шоумен вважає, що люди, які давно перебувають за межами України, не повинні повчати українців або оцінювати суспільні настрої.

"Ти не в політичному полі, бо твоє формування думки про Україну складається з тих Telegram-каналів, на які ти підписаний, що дуже часто хибне. Ти не розумієш настроїв суспільства", - зауважив він.

Анатоліч про відповідальність зірок (фото: РБК-Україна)

Водночас він наголосив, що не береться засуджувати особистий вибір інших людей.

"У кожного своє життя. Якщо ж ти там живеш, приїздиш сюди щось нагадати або звідти робиш якісь вкиди огидні про нашу країну, з цим я не погоджуюся. Я таку позицію не приймаю. Тому я для себе так розділив", - підкреслив він.

Окремо Анатоліч зазначив, що не погоджується з позицією, ніби знаменитості "нічого не винні" своїй країні чи аудиторії. За його словами, популярність принесла їм чимало привілеїв, тому в складні для країни часи вони мають повертати суспільству підтримку.

"Я винен своїй аудиторії, бо все, що я маю, завдяки моїм глядачам, слухачам, підписникам. І я це чітко зрозумів у перші дні війни. Це є відповідальність", - сказав він.



Що думає про Лободу

Говорячи про свою куму, Анатоліч зізнався, що фактично став її "неофіційним адвокатом" в Україні. За його словами, вже у перші дні повномасштабної війни співачка чітко визначилася зі своєю позицією, хоча окремі її висловлювання тоді були невдалими.

Шоумен розповів, що тоді понад годину спілкувався з артисткою телефоном, коли вона покидала Москву разом з родиною. Він також навів у приклад фінансові втрати Лободи після від'їзду з Росії.

"Я вважаю, що людина, яка свідомо заявляє свою антивоєнну позицію (так, на початку трішки кривенькими словами), виїжджає з Москви, стає там persona non grata, втрачає мільйони доларів - це про щось говорить. Принаймні про позицію людини. Не було в неї жодних подвійних думок про те, щоб залишитися", - зазначив телеведучий.

При цьому Анатоліч наголосив, що не підтримує виконання російськомовних пісень Лободою в Україні.

"Ні, я проти цього, і вона це знає. Чому за кордоном вона співає російською? Тому що там є ринок - Казахстан, Узбекистан, країни Балтії, де її розуміють, та діаспора, яка хоче слухати старі пісні. Я це розумію", - поділився він.

Анатоліч про стосунки з Лободою (колаж: РБК-Україна)​

За словами шоумена, Лобода не виступає в Росії, не співпрацює з росіянами, живе в країнах Балтії, заробляє за межами України, а тут займається благодійністю.

"Якби вона грала на два табори - тут співала російською, а при цьому жила й співала українською - це було б нечесно. Але в Україні вона не заробляє, а допомагає, донатить. Якби вона намагалася тут у медійному полі просувати наратив "давайте російську мову", я б відверто сказав, що проти цього", - підкреслив він.

Попри дискусії навколо Лободи, Анатоліч розповів, що вони підтримують близькі стосунки. За його словами, співачка є дуже відповідальною хрещеною мамою його доньки Аліси.

"Коли вона в Україні, то бачимося, бо це близька людина моєї дружини та моєї родини. При тому, що моя позиція досить радикальна щодо української мови та росіян. Якби в неї були інші погляди на життя, я думаю, ми б не спілкувалися", - сказав він.

​​​​​​