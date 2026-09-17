Альона Омаргалієва у свій день народження оголосила про другий концерт у Палаці спорту

17 вересня Альона Омаргалієва відзначає 41-й день народження. Цього року співачка вирішила не лише приймати привітання, а й поділитися з шанувальниками своїм головним бажанням та анонсувати великий сольний концерт.

Wave RBC.UA повідомляє, що з нагоди свята артистка опублікувала в Instagram відео, у якому звернулася до українців.

Коли відбується концерт

Своє особисте бажання вона пов’язала передусім із миром та безпекою в Україні.

"Чисте небо від "Шахедів" і ракет та справедливий мир для нашої України", - сказала вона.

Омаргалієва також повідомила про свій наступний великий сольний виступ у київському Палаці спорту. За актуальною афішею, концерт запланований на 7-8 листопада 2026 року у Києві.

Для артистки це важливий етап сольної кар'єри, яку вона розвиває після багаторічної роботи у складі дуету TamerlanAlena.

"Коли навколо все намагаються зруйнувати, ми не перестаємо вірити, мріяти, прагнути й діяти. Ми продовжуємо будувати плани. Продовжуємо зустрічатися. Продовжуємо співати", - додала зірка.

Окремо співачка наголосила на благодійній складовій концерту: кожен проданий квиток має стати донатом на підтримку Сил оборони України. Тож свій день народження Омаргалієва зустрічає не лише з новими творчими планами, а й із бажанням підтримати українських захисників.