"Кожну відмову сприймала болісно": Олена Світлицька про сумніви в собі та переломні ролі
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"Кожну відмову сприймала болісно": Олена Світлицька про сумніви в собі та переломні ролі

Сьогодні їй важливо, що героїня залишить після себе. Самої появи на екрані вже недостатньо

Автор: Іванна Пашкевич
Фото: Олена Світлицька (фото надане акторкою)
Дата: 14 вересня 2026

Для Олени Світлицької акторство довго було схожим на іспит, на якому потрібно знову й знову доводити свою професійність. Тепер вона інакше оцінює власну роботу й називає дві ролі, які стали для неї поворотними.

Про свій досвід, роботу над героїнями та зміни в професії вона розповіла в інтерв’ю Wave RBC.UA.

— Якою була Олена Світлицька на початку кар’єри та що змінилося сьогодні?

— На початку я була дуже старанною, відповідальною, але невпевненою в собі. Мені здавалося, що я постійно маю комусь доводити своє право бути в кадрі. Кожну відмову сприймала болісно, а роботу часто оцінювала через зовнішнє схвалення.

Сьогодні я значно спокійніша. Я вже не хочу просто зніматися заради того, щоб з’явитися на екрані.

Мені важливо, про що ця історія, що моя героїня залишить після себе і чи є в ролі простір для справжньої творчості.

Я перестала ставитися до професії як до іспиту, який потрібно складати все життя. Тепер це мій спосіб досліджувати себе, людей і світ.

&quot;Кожну відмову сприймала болісно&quot;: Олена Світлицька про сумніви в собі та переломні роліОлена Світлицька (фото надане акторкою)

— Яким був ваш шлях у професію та коли ви вперше зрозуміли, що хочете пов’язати своє життя саме з акторством і кіно?

— Мій шлях не був історією про миттєвий успіх. Я навчалася на кінофакультеті університету Карпенка-Карого за спеціальністю дикторка та ведуча телевізійних програм, але поступово камера відкрила для мене саме акторство.

З 2011 року почалися студентські роботи, проби, епізодичні ролі, перші серіали.

Не можу сказати, що був один конкретний момент, коли я вирішила: "Все, буду акторкою".

Це усвідомлення приходило поступово - щоразу, коли я опинялася перед камерою і відчувала, що можу через іншу людину сказати щось дуже особисте й важливе.

Попри відмови та періоди невизначеності, я продовжувала повертатися в професію. Думаю, саме тоді й зрозуміла, що це справді моє.

— Чи є робота, яку ви вважаєте переломною?

— Для мене особливо важливими стали дві роботи. Перша - "Будинок "Слово". Нескінчений роман", де я зіграла Валентину Чистякову, акторку і дружину Леся Курбаса.

Це була не найбільша за обсягом роль, але дуже важлива за змістом. Через неї я торкнулася історії українських митців, яких намагалися не лише фізично знищити, а й стерти з нашої пам’яті.

Другий важливий етап - "Мій новий берег", моя перша велика головна роль. Вона стала для мене перевіркою професійної витривалості та внутрішньої готовності нести на собі цілу історію.

&quot;Кожну відмову сприймала болісно&quot;: Олена Світлицька про сумніви в собі та переломні роліОлена Світлицька (фото надане акторкою)

Цей проєкт допоміг мені нарешті дозволити собі повірити, що я готова до великих драматичних ролей.

— Що для вас особисто означає кіно?

— Кіно для мене - це і професія, і мистецтво, і спосіб говорити з людьми. Але найбільше мене захоплює можливість проживати життя, яких у моїй реальності могло б ніколи не бути.

Акторство дозволяє на певний час відмовитися від швидких оцінок і спробувати зрозуміти іншу людину зсередини.

Навіть якщо моя героїня помиляється або робить те, з чим я не погоджуюся, я повинна знайти її правду. Іноді роль відкриває в мені те, про існування чого я сама не здогадувалася.

— Як війна змінила українське кіно?

— Війна забрала в нас можливість говорити поверхово. Навіть якщо ми знімаємо комедію або історію кохання, у ній усе одно присутній досвід країни, яка щодня бореться за своє існування.

Змінилися наші герої. Сьогодні нас особливо цікавлять звичайні люди, які опиняються перед надзвичайним вибором.

У центрі історій дедалі частіше постають пам’ять, втрата, дім, відповідальність, свобода та ціна людського життя. Але я хочу, щоб українське кіно розповідало не лише про війну.

&quot;Кожну відмову сприймала болісно&quot;: Олена Світлицька про сумніви в собі та переломні роліОлена Світлицька (фото надане акторкою)

Ми маємо право показувати світові всю Україну - закохану, смішну, пристрасну, суперечливу і живу.

— Якою ви бачите українську кіноіндустрію через 5–10 років?

— Я хочу бачити її сильною, системною та конкурентною. Щоб українські фільми регулярно виходили у світовий прокат, а наші актори отримували міжнародні ролі, не відмовляючись від своєї мови й ідентичності.

Сподіваюся, у нас буде більше якісного жанрового кіно - драм, комедій, трилерів, історичних картин і проєктів для дітей. А ще - стабільне фінансування, прозорі правила та гідні умови для знімальних команд.

У нас уже є талант і теми, які важливо почути світові. Тепер потрібна індустрія, здатна перетворювати цей потенціал на системний результат.

— Яке українське кіно ви порадили б подивитися кожному?

— "Тіні забутих предків" - щоб побачити, наскільки самобутньою, красивою та сміливою може бути українська кіномова.

"Будинок "Слово". Нескінчений роман" - щоб усвідомити ціну, яку українська культура заплатила за право існувати, і повернути собі пам’ять про Розстріляне відродження.

"Памфір" - як приклад сучасного, сильного й візуально потужного українського кіно, зрозумілого глядачеві будь-якої країни.

"Мої думки тихі" - за тонкий гумор, ніжність і дуже впізнаваний український характер.

І "20 днів у Маріуполі" - це болісний, але необхідний документ нашої історії. Його важливо побачити не лише українцям, а всьому світові.

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