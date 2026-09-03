Не борщ і не сало: шеф назвав український продукт із потенціалом світового рівня

Українська гастрономія має чимало звичних для нас продуктів, які можуть зовсім інакше розкритися у високій кухні. Шеф-кухар Андрій Мацюта назвав один із найбільш недооцінених - і це не борщ, сало чи інша страва, з якою Україну традиційно асоціюють за кордоном.

Про це Мацюта розповів в інтерв'ю для Wave RBC.UA .

Який український продукт обрав Мацюта

На запитання про звичайний для українців продукт, у якому він бачить потенціал для ресторану світового рівня, шеф назвав сіль.

"Є такі продукти. Це сіль - один із них", - сказав Мацюта.

За словами шефа, зараз він якраз працює над власним проєктом, пов'язаним із цим продуктом.

"Я зараз якраз займаюся одним зі своїх проєктів, який буде з цим пов'язаний. Хліб-сіль", - розповів він.

Мацюта наголосив, що саме цей продукт, попри свою буденність, має особливий потенціал.

"Сіль у нас реально особлива. Здавалося б, дуже просто. Звичайно, є й інші продукти, які дуже перспективні, які можна розвивати", - додав шеф.