У всесвіті "Гри престолів" з'явиться перший повнометражний фільм: коли прем'єра

Warner Bros. готує нову прем'єру для поціновувачів популярної франшизи. Фільм під назвою "Гра престолів: Завоювання Ейгона" (Game of Thrones: Aegon’s Conquest) стане першим повнометражним проєктом фентезійного всесвіту та розповість про завоювання Вестеросу легендарним Ейгоном Таргарієном.

Детальніше про майбутню прем'єру розповідає Wave RBC.UA з посиланням на Variety .

Що відомо про фільм "Гра престолів: Завоювання Ейгона"

Режисером стрічки стане Оуен Гарріс, який працював над серіалом HBO "Лицар семи королівств". За сценарій відповідатиме Бо Віллімон - шоуранер "Карткового будинку" та один зі сценаристів серіалу "Андор".

Очікується, що фільм розповість історію Ейгона I Таргарієна - засновника династії, який приблизно за 300 років до подій "Гри престолів" підкорив більшу частину Вестеросу.

Ейгон Завойовник досі не з'являвся на екрані. Хто може втілити героя у фільмі, поки що не відомо.

"Гра престолів" і Таргарієни

Династія Таргарієнів стала центральною частиною кількох проєктів HBO. Її історія лежить в основі серіалу "Дім дракона", який розповідає про громадянську війну в родині.

Оригінальний серіал "Гра престолів" заснований на циклі романів Джорджа Р. Р. Мартіна. Проєкт виходив протягом восьми сезонів у період з 2011 до 2019 року й отримав численні премії "Еммі".

Поки глядачі чекатимуть на "Завоювання Ейгона", франшиза продовжить розвиватися на телебаченні. "Дім дракона" отримав продовження на четвертий сезон, а "Лицар семи королівств" - на другий.