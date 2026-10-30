В Україні з'явився новий національний шрифт ZAKON. Де його будуть використовувати

Раніше для офіційних документів часто використовувалися шрифти російської студії
В Києві презентували новий національний український шрифт - він має назву ZAKON та віднині буде використовуватись для офіційних державних документів, відзнак та написів.
Wave RBC.ua розповідає деталі з посиланням на Міністерство культури України.
Шрифт ZAKON - це класична українська антиква, його будуть використовувати для роботи з офіційними державними документами (накази, листи, звіти, бланки, друковані видання та друкована продукція).
Цей проект ініціював Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, меценат проекту – компанія Work.ua.
Міністерство культури України зазначає, що це ще один елемент захисту від російського впливу, а також візуальна мова держави, яка має відображати українську ідентичність та традиції. Особливо, зважаючи на те, що досі для офіційних документів часто використовувався російський шрифт Izhitsa, а також Petersburg та інші шрифти, кирилізовані студією ParaType. Це російська студія, яка активно співпрацює з російською владою та спецслужбами.
“Запит на зміну існує давно. Упродовж останніх років дизайнери, військові й небайдужі громадяни не раз порушували питання заміни цих шрифтів. З'являлися й окремі українські розробки, зокрема шрифт e-Ukraine та UAF Sans для Збройних Сил України. Шрифт Zakon став відповіддю на запит та потребу захисту від російського впливу”, – повідомляють в Мінкульті.
ZAKON складається з трьох гарнітур:
Наразі шрифт у тестовому режимі, його впроваджуватимуть поступово. Проте Zakon Text вже доступний до вільного користування.
ZAKON розробляли на базі шрифтової спадщини українських майстрів літерництва: Георгія Нарбута, Василя Кричевського, Роберта Лісовського, Василя Хоменко, Якова Гніздовського та Василя Чебаника.
Проектом керував молодший сержант Тарас Іщик, автор графічного стилю Збройних Сил України, а над розробкою працювали: