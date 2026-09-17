Україна визначила претендента на "Оскар-2027": що відомо про фільм "Сліди"

Україна визначила фільм, який представлятиме країну на 99-й премії "Оскар". Національним претендентом у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм" стала документальна стрічка "Сліди" режисерки Аліси Коваленко та співрежисерки Марисі Нікітюк.

Wave RBC.UA розповідає про це з посиланням на Український Оскарівський комітет .

Про що фільм "Сліди"

У центрі документальної стрічки - українські жінки, які пережили сексуальне насильство та катування внаслідок російської агресії, але відмовилися мовчати про пережите.

Однією з героїнь стала колишня полонянка Ірина Довгань. Після звільнення вона стала активісткою та почала документувати свідчення інших постраждалих жінок на деокупованих територіях України.

Через особисті історії героїнь авторки говорять не лише про травму, а й про солідарність, пошук справедливості та відновлення після пережитого.

Режисерка Аліса Коваленко сама пережила російський полон на початку війни на Донбасі та публічно розповідала про сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом.

Її особистий досвід і правозахисна діяльність стали одним із поштовхів до створення картини.

Коментуючи вибір, Український Оскарівський комітет назвав "Сліди" чесною та глибокою роботою про досвід, який надзвичайно складно проговорювати, а також відзначив делікатну кіномову авторок.

Для Коваленко висунення стрічки - це також можливість привернути міжнародну увагу до російських воєнних злочинів і зробити голоси постраждалих жінок гучнішими.

Фільм уже відзначили на міжнародних фестивалях

Світова прем'єра "Слідів" відбулася у лютому 2026 року на Берлінському міжнародному кінофестивалі.

Стрічку представили у секції Panorama Dokumente, де вона перемогла у глядацькому голосуванні серед документальних робіт. У голосуванні взяли участь 26,5 тисячі глядачів.

Згодом фільм отримав нагороду на фестивалі Movies That Matter у Гаазі, був представлений на Millenium Docs Against Gravity та потрапив до топ-20 глядацьких фаворитів фестивалю Hot Docs у Торонто.

Українська прем'єра відбулася на фестивалі документального кіно про права людини Docudays UA.

Над фільмом працювали компанії 2Brave Productions та Message Film у співпраці з Arte France, SEMA Ukraine та Dr. Denis Mukwege Foundation. Продюсерками стали Ольга Брегман і Наталія Лібет.

Хто ще претендував на висунення

Загалом у національному відборі цього року брали участь вісім стрічок:

"Вічник" - режисер Іван Ніколайчук

- режисер Іван Ніколайчук "Війна очима тварин" - М. Слабошпицький, Ю. Шашкова, М. Тузов, О. Мамедов, С. Костюк, І. Сауткін, А. Лідаговський

- М. Слабошпицький, Ю. Шашкова, М. Тузов, О. Мамедов, С. Костюк, І. Сауткін, А. Лідаговський "Кіллхаус" - режисер Любомир Левицький

- режисер Любомир Левицький "Останній Прометей Донбасу" - режисер Антон Штука

- режисер Антон Штука "Простий Солдат" - режисери Артем Рижиков та Хуан Каміло Крус

- режисери Артем Рижиков та Хуан Каміло Крус "Сліди" - Аліса Коваленко та Марися Нікітюк

- Аліса Коваленко та Марися Нікітюк "Тиха повінь" - режисер Дмитро Сухолиткий-Собчук

- режисер Дмитро Сухолиткий-Собчук The Last Message - режисери Андрій Волошин та Олексій Лебедєв.

Рішення ухвалив Український Оскарівський комітет із 12 членів, який очолює кінокритик Алік Шпилюк.

Що далі

Висунення від України ще не означає автоматичної номінації на "Оскар".

15 грудня Американська кіноакадемія має оголосити 15 стрічок, які увійдуть до короткого списку в категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм".

П'ять офіційних номінантів стануть відомі 21 січня 2027 року, а сама 99-та церемонія вручення премії "Оскар" відбудеться 14 березня 2027 року.

Крім участі в міжнародній категорії, "Сліди" також можуть претендувати на розгляд у категорії "Найкращий документальний повнометражний фільм".