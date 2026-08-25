Символ підтримки України: Ейфелеву вежу підсвітили синьо-жовтими кольорами
Головна Культура Символ підтримки України: Ейфелеву вежу підсвітили синьо-жовтими кольорами
Культура

Символ підтримки України: Ейфелеву вежу підсвітили синьо-жовтими кольорами

Відбулось це на честь 35-ї річниці Незалежності України. Символічну акцію провели під час вечора солідарності з Україною

Автор: Тетяна Самарук
Фото: Ейфелева вежа в Парижі (фото: Getty Images)
Дата: 25 серпня 2026

У Парижі Ейфелеву вежу підсвітили синьо-жовтими кольорами з нагоди 35-ї річниці Незалежності України. Символічна акція стала частиною вечора солідарності з Україною та українцями, яка відбулася на площі Трокадеро.

Про це повідомляє Wave RBC.UA з посиланням на Facebook-сторінку Посольства України у Франції.

Як виглядала Ейфелева вежа

Церемонію відкрили мер Парижа Еммануель Грегуар та Надзвичайний і Повноважний Посол України у Франції Вадим Омельченко.

До заходу долучилися українці, представники української громади, французькі друзі та партнери України. Для присутніх також виступили учасники українського хору "Зернятко".

Синьо-жовте підсвічення однієї з найвідоміших пам’яток Парижа стало символом підтримки України у День Незалежності.

Раніше Україну з 35 річницею Незалежності привітав президент Франції Емманюель Макрон. Французький лідер висловив солідарність з українським народом та наголосив, що Франція, Європа й партнери з Коаліції охочих продовжать підтримувати Україну.

"Вільний народ неможливо підкорити. Україна стоїть. Франція, Європа та всі партнери з Коаліції охочих - поруч із нею", - заявив Макрон.

Він також наголосив на підтримці українців, які продовжують боротися за свободу, суверенітет і майбутнє своєї країни.

Символ підтримки України: Ейфелеву вежу підсвітили синьо-жовтими кольорамиСимвол підтримки України: Ейфелеву вежу підсвітили синьо-жовтими кольорамиСимвол підтримки України: Ейфелеву вежу підсвітили синьо-жовтими кольорамиЕйфелева вежа (фото: facebook.com/ambassadeukraineenfrance)

Головні новини
Сузір’я незалежних: 10 модних дизайнерів, які прославили Україну у світі Сузір’я незалежних: 10 модних дизайнерів, які прославили Україну у світі "Ми покоління відкладеної війни": як відомі українці сьогодні сприймають День Незалежності "Ми покоління відкладеної війни": як відомі українці сьогодні сприймають День Незалежності Звук середньовічного Києва: в Україні відтворили колокол Десятинної церкви Звук середньовічного Києва: в Україні відтворили колокол Десятинної церкви