"Щоденники вампіра" вперше видадуть українською: чим книжка здивує фанатів серіалу

У книжковому оригіналі Єлена Ґілберт - платинова блондинка
В Україні відкрили передпродаж роману Л. Дж. Сміт "Щоденники вампіра. Пробудження". Перша книжка вампірської саги, на основі якої зняли однойменний серіал, вийде українською в січні 2027 року.
Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на видавництво ARTBOOKS.
Орієнтовна дата надходження роману - 15 січня 2027 року. Передзамовлення на сайті ARTBOOKS коштує 399 грн, тоді як зазначена повна ціна видання - 500 грн.
Книжка вийде у твердій палітурці та матиме 220 сторінок. Український переклад виконала Ольга Пилипенко.
У центрі історії - Єлена Ґілберт, популярна старшокласниця, яка звикла отримувати бажане й бути в центрі уваги.
Проте новенький Стефан Сальваторе порушує цей порядок: він не відповідає на її зацікавленість і тримається осторонь.
За його поведінкою стоїть таємниця - Стефан є вампіром, а зближення з ним може коштувати Єлені життя.
Невдовзі до містечка приїжджає його старший брат Деймон, і знайомство переростає в небезпечний любовний трикутник.
Читачів, які знають історію лише з екранізації, чекає помітна відмінність: у книжковому оригіналі Єлена - платинова блондинка.
Перша книжка "Щоденників вампіра" побачила світ 1991 року - задовго до нового сплеску популярності вампірської романтики.
Для порівняння, перші "Сутінки" Стефені Маєр вийшли 2005-го.
Спочатку Л. Дж. Сміт планувала трилогію. Однак успіх історії привів до появи четвертої частини, а згодом - нових циклів у межах серії.
Нове покоління прихильників історія здобула 2009 року, коли на телеканалі The CW стартувала однойменна екранізація.
Головні ролі виконали Ніна Добрев, Пол Веслі та Єн Сомерхолдер.
Їхні герої - Єлена, Стефан і Деймон - опинилися в центрі історії про кохання, родинне суперництво та надприродні небезпеки.
Серіал тривав вісім сезонів і завершився 2017 року.