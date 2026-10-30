Сергій Жадан озвучив кота в новому українському мультфільмі

Український письменник, поет та фронтмен гурту “Жадан і Собаки” озвучив кота Річарда в новому українському мультфільмі “Наша Файта”. Керівники проєкту вирішили, що низький та трохи хрипкий голос Сергія Жадана ідеально підійшов персонажу.

Сергій Жадан в ролі кота

Письменник доєднався до комманди дубляжу нової української анімаційної комедії “Наша Файта”. Він став голосом кота Річарда – суворого та впевненого в собі батька кота Мікі, якого озвучив Олексій Гнатовський.

“Авторитет має відчуватися в голосі, і саме це я почув у низькому, трохи хрипкому тембрі Сергія Жадана. При цьому Сергій говорить природно, без зайвої театральності, й уміє після майже монотонної подачі одним наголосом чи паузою підсвітити потрібне слово”, – розповідає креативний продюсер проєкту Антоніо Лукіч.

Що відомо про мультфільм

“Наша Файта” – це майбутній український повнометражний мультфільм, над яким працюють студії «Animagrad» та “Наша файта”. Режисер стрічки Костянтин Федоров, а креативний продюсер – Антоніо Лукіч (режисер фільмів “Люксембург, Люксембург” та “Мої думки тихі”).

Мультфільм створений на базі однойменного закарпатського YouTube-серіалу, який виходив в період з 2013 по 2016 роки.

В центрі сюжету 33-річний заправник Сергій Пунько, який випадково гине, однак на небесах отримує другий шанс на життя. Для цього він має знайти на фронті свого батька, якого ніколи не знав. Пошуки приводять його на фронт, де він зустрічає персонажів, які є реальними прототипами з війська. В цій подорожі йому допомагає янгол смерті кіт Мікі, який за характером є повною протилежністю героя.

Головного героя озвучив Олександр Рудинський. Також, серед команди дубляжу є співачка Fiїnka та стендаперка Лєра Мандзюк. Вихід стрічки в широкий прокат заплановано на 2027 рік.