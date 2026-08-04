Росія б'є по книжковій галузі України: які видавництва та друкарні постраждали цього літа

У липні та на початку серпня 2026 року Росія завдала низки ударів по об'єктах, пов'язаних із виробництвом і зберіганням українських книжок. Під атаками опинилися друкарні, логістичні центри, склади та офіси видавництв, а сума збитків попередньо сягнула мільярда гривень.

Які видавництва постраждали від російських атак

У суботу, 1 серпня, російські шахеди прицільно атакували автоматизований логістичний центр корпорації RNK-Ranok у Харкові. Сталося загорання усередині складу. На гасіння та ліквідацію атаки знадобилася доба.

Саме тут зберігалися книжки видавництв "Ранок", "Фабула", READBERRY, "Кенгуру", мережі книгарень "КнигоЛенд" та інших українських видавництв.

За словами гендиректора видавництва "Ранок" Віктора Круглова, там були мільйони книжок.

"Два ракетні дрони в одне місце. Тобто це спеціально спланована акція зі знищення підручників та українських книжок", - написав він.



Через пожежу мережа книгарень "КнигоЛенд" тимчасово призупинила прийом онлайн-замовлень. Згодом роботу на сайті відновили.

"Росія вкотре атакує цивільну інфраструктуру, завдаючи ударів по українському книговиданню та культурі", - зазначили вони.



У видавництві "Фабула", книжки якого також зберігалися на знищеному складі, назвали наслідки російської атаки найбільшою втратою книжкової інфраструктури України від початку повномасштабної війни.

"Відновлювати треба мільйони втрачених видань. Ми втратили багато. Але не хочемо втратити найголовніше - можливість і далі створювати книжки для українських читачів і підтримувати культуру навіть тоді, коли ворог намагається її знищити" - зазначили там.

Про значні втрати повідомила і компанія ROZUM, що яка вже 8 років створює настільні ігри. Російський удар знищив орендований склад з продукцією компанії на суму 25-30 млн гривень.

"За кілька хвилин ми втратили понад 200 000 настільних ігор - усі наявні тиражі CATAN, "Вибухових кошенят", "Хто зверху?", "Клубу дилетантів" та багатьох інших", - повідомили в компанії.

"Ранок" заявив про рекордні втрати

Внаслідок атаки було знищено автоматизований логістичний центр корпорації площею близько 10 тисяч квадратних метрів. Цей комплекс був ключовим логістичним вузлом, звідки книжки щодня відправляли до українських шкіл, бібліотек, книгарень та читачів.

За попередніми оцінками компанії, російський удар знищив:

близько 8 мільйонів книжок;

600 тисяч шкільних підручників, які мали надійти до навчальних закладів до 1 вересня;

книжкову допомогу благодійного фонду "Ранок-Україна".

Попередній розмір збитків оцінюють приблизно у 1 млрд гривень.

У видавництві наголосили, що це найбільша втрата книжкової інфраструктури України від початку повномасштабного вторгнення.

Атака на друкарню "Конві"

Ще одним ударом по галузі стала російська атака в ніч проти 19 липня, під час якої була фактично знищена друкарня "Конві" - одна з трьох найбільших в Україні.

"Видавництво Старого Лева" повідомило, що внаслідок пожежі на складі друкарні "Конві" повністю втратило два вже надруковані наклади книжок.

Серед таких - роман Богдана Коломійчука "Львівський ґамбіт", а також наклад книжки Сельми Лаґерльоф "Мемуари дитини".

Через руйнування друкарні також перенесли друк книжок Ольги Гуцал "Якщо стрибнули, то гребіть", "Хоробрість жити вдвох", а також книжки Володимира Кличка і Тетяни Кіль "FACE: метод, який долає виклики".

Своєю чергою видавництво "Книголав" повідомило про втрату чотирьох накладів, серед яких новинка "Пляжна пастка", а також кілька додаткових тиражів популярних видань.

"Росія вкотре доводить, що є державою-терористом, яка цілеспрямовано знищує українську культуру, освіту та нашу спадщину. Але ми вистоїмо. Будемо друкувати нові книжки, підтримувати одне одного й продовжувати робити свою справу", - зазначили там.

Крім того, під час тієї ж атаки постраждав офіс видавництва "Арк.Юей". У компанії повідомили, що команда не постраждала, а після ліквідації наслідків обстрілу продовжила роботу.

Що каже Мінкульт

Міністерка культури Тетяна Бережна заявила, що лише протягом липня російські атаки знищили понад 1,5 мільйона примірників книжок.

За її словами, у друкарні "Конві плюс" було повністю знищено близько 5 тисяч квадратних метрів виробничих і складських приміщень, ще понад 2 тисячі квадратних метрів зазнали значних пошкоджень.

Крім цього, було знищено друкарське обладнання, згоріли понад 600 тисяч готових книжок і підручників, ще 350 тисяч примірників перебували у виробництві. Попередні збитки друкарні оцінюються приблизно у 110 млн гривень.

Також, за даними Мінкульту, через атаку 19 липня видавництво "Книголав" втратило склад із 250 тисячами книжок, а попередній розмір його збитків становить близько 20 млн гривень.

Водночас молоде видавництво Mison Publishing, засноване наприкінці 2025 року, втратило весь наклад своєї першої книжки, офіс та спеціалізоване обладнання.

У Міністерстві культури пообіцяли, що працюватимуть над підтримкою та відновленням постраждалої книжкової галузі.