Кейт Міддлтон презентувала документальний фільм Heal, у якому відверто розповідає про те, як онкологія змінила її життя. У трейлері можна побачити її сходження на три найвіщі вершини, а також обійми з чоловіком та дітьми.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на YouTube принца та принцеси.

Що розповість Кейт Міддлтон у фільмі Heal

У документальному проєкті принцеса поділиться особистими думками про хворобу, лікування та шлях до відновлення. У трейлері вона наголошує, що рак впливає не лише на фізичний стан людини.

"Рак змінює тебе. Він змінює твоє тіло, змінює тебе фізично, але є набагато глибший аспект того, що змінює в тобі діагноз", - сказала Кейт.

Кейт Міддлтон у документальному фільмі Heal (кадр з відео)

За словами принцеси, зцілення - це тривалий процес, який не обмежується завершенням медичного лікування.

Цим фільмом вона прагне привернути увагу до психологічного добробуту, підтримки близьких і якості життя людей, які пережили захворювання.

"Очевидно, що ми не повинні долати життєві труднощі наодинці", - зазначила вона.

У трейлері цю думку супроводжують кадри з іншими пацієнтами та членами родини принцеси - дітьми та чоловіком принцом Вільямом.

Кейт Міддлтон з донькою (кадр з відео)

Кейт також поділилася, як пережитий досвід змінив її погляд на життя.

"Саме через біль ми часто усвідомлюємо, що за ним прихована набагато більша краса", - сказала вона.

Однією з частин фільму стали кадри участі Міддлтон у випробуванні Three Peaks Challenge. Вона піднялася на три найвищі вершини Англії, Шотландії та Уельсу протягом одного дня.

Прем'єра документалки відбудеться на каналі BBC у Великій Британії 29 листопада, а згодом на телебаченні у США, Австралії та Канаді. Усі кошти від прокату передадуть благодійній організації The Royal Marsden Cancer Charity.

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Нагадаємо, у березні 2024 року принцеса повідомила, що через онкологічне захворювання проходить курс профілактичної хіміотерапії.

У січні 2025 року Кейт оголосила про ремісію та поступово повернулася до виконання офіційних обов'язків.

Принцеса неодноразово наголошувала, що відновлення після лікування не відбувається миттєво. Вона не приховувала, що в неї були хороші та складні дні.